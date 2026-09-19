حریفان کاراته کاهای ایران معرفی شدند؛ صادقی اولین نماینده ایران

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، رقابت‌های کاراته در بازی های آسیایی از یکشنبه ۲۹ شهریور با برگزاری مسابقات کاتای انفرادی بانوان آغاز و چهار روز ادامه خواهد داشت.

فاطمه صادقی تنها نماینده ایران در روز نخست مسابقات است که در کاتای انفرادی، کار خود را با دیدار برابر «مونسیچا» از تایلند آغاز می‌کند و در ادامه به مصاف «چو روی» از هنگ کنگ خواهد رفت.

در روز دوم مسابقات، آتوسا گلشاد نژاد در وزن ۶۸- کیلوگرم به روی تاتامی می‌رود. او در نخستین مبارزه برابر «کاما تسوباسا» از ژاپن قرار خواهد گرفت و در صورت پیروزی، برای صعود به دیدار پایانی با برنده مبارزه چین و ویتنام روبه‌رو می‌شود.

در سومین روز رقابت‌ها، سه نماینده ایران در کاتای تیمی بانوان، یعنی فاطمه صادقی، زینب‌السادات حسینی و سپیده امینی، ابتدا برابر تیم تایلند قرار می‌گیرند و سپس برنده دیدار فیلیپین و کامبوج را پیش رو خواهد داشت.

در ادامه رقابت‌های این روز، فاطمه سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم در نخستین مبارزه به مصاف «توروانخسای» از لائوس می‌رود و سپس برای صعود به نیمه‌نهایی با «حفظون مارسیا» از سنگاپور روبه‌رو خواهد شد.

مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم پس از یک دور استراحت، مقابل «آژیکانوف» از قزاقستان قرار می‌گیرد. همچنین علی‌اصغر آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم در نخستین مبارزه برابر «عبدالله ابابکر» از قطر قرار خواهد گرفت و برای صعود به دیدار پایانی باید با برنده مبارزه «الخطیب» از فلسطین روبه‌رو شود.

در روز پایانی مسابقات کاراته، چهارشنبه اول مهرماه، نماینده ایران در وزن ۸۴+ کیلوگرم به دیدار رقبای خود می رود. محمود نعمتی دور نخست با «واتانا» از لائوس مبارزه خواهد کرد. او در ادامه برای صعود به دیدار نهایی با برنده مبارزه ماکائو و نپال روبه‌رو می‌شود.