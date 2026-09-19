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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

آب طالقان سال آینده به قزوین می‌رسد

آب طالقان سال آینده به قزوین می‌رسد

قزوین- استاندار قزوین با تأکید بر تسریع پروژه انتقال آب طالقان گفت: هدف‌گذاری شده است سال آینده آب این سد به قزوین برسد و همزمان دستگاه‌ها برای بارش‌های پاییزی آماده باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح شنبه در جلسه سازگاری با کم‌آبی با بیان اینکه تأمین آب شرب از مهم‌ترین اولویت‌های استان است، اظهار کرد: پروژه انتقال آب از سد طالقان با جدیت دنبال می‌شود و تلاش داریم سال آینده آب طالقان به قزوین برسد.

وی افزود: قزوین وابستگی بالایی به منابع آب زیرزمینی دارد و انتقال آب طالقان با تخصیص ۶۰ میلیون مترمکعب آب می‌تواند به تنوع‌بخشی منابع تأمین آب شرب و کاهش فشار بر سفره‌های زیرزمینی کمک کند.

استاندار قزوین ادامه داد: در کنار اجرای پروژه انتقال آب طالقان، احیای حق‌آبه‌های استان نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد و همه ظرفیت‌ها باید برای پیشبرد این طرح به کار گرفته شود.

نوذری از برنامه بازدید خبرنگاران از پروژه انتقال آب طالقان در پایان هفته خبر داد و گفت: روند پیشرفت و آخرین وضعیت اجرای این طرح از نزدیک تشریح خواهد شد.

آمادگی دستگاه‌ها برای بارش‌های پاییزی

وی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت مناسب بارندگی در پاییز امسال گفت: شواهد نشان می‌دهد امسال بارش‌های خوبی خواهیم داشت و با توجه به احتمال وقوع ال‌نینو و افزایش حجم بارش‌ها، باید همه احتمالات در برنامه‌ریزی مدیریت بحران استان لحاظ شود.

استاندار قزوین تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شهرک‌های صنعتی باید از ابتدای مهرماه در حوزه مسئولیت خود آمادگی لازم را داشته باشند و هماهنگی با دستگاه‌های نظامی نیز برای ارائه خدمات در شرایط بحرانی پیش‌بینی شود.

نوذری با بیان اینکه حدود دو تا سه هفته تا نخستین بارندگی‌ها فرصت باقی است، افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید از هم‌اکنون مسیل‌ها، پل‌ها و نقاط آسیب‌پذیر را بررسی و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند تا در صورت وقوع بارش شدید و سیلاب، خسارت‌ها به حداقل برسد.

کشت پاییزه با توجه به آب و معیشت مردم مدیریت شود

وی همچنین با تأکید بر مدیریت کشت پاییزه متناسب با شرایط کم‌آبی گفت: باید از کشت غیرضروری محصولات آب‌بر و غیرمتعارف از جمله خربزه، هندوانه، کاهو و کلم جلوگیری شود.

استاندار قزوین با اشاره به افزایش سطح زیرکشت خربزه و هندوانه در سال گذشته با وجود مصوبات مربوط به محدودیت این محصولات، اظهار کرد: ممنوعیت کلی راهکار مناسبی نیست و تصمیمات باید با در نظر گرفتن معیشت و رضایت مردم اتخاذ شود.

نوذری افزود: گندم به عنوان یک کالای راهبردی باید در برنامه کشت پاییزه مورد توجه ویژه قرار گیرد و هماهنگی لازم با شرکت آب منطقه‌ای بر مبنای الگوی کشت انجام شود.

وی تأکید کرد: موضوع کشت پاییزه باید در جلسه‌ای تخصصی و با بررسی ابعاد فنی، آبی و اجتماعی بررسی شود و مدیریت منابع آب در کنار ملاحظات اجتماعی و رضایت مردم مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6951239

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