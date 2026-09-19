به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح شنبه در جلسه سازگاری با کمآبی با بیان اینکه تأمین آب شرب از مهمترین اولویتهای استان است، اظهار کرد: پروژه انتقال آب از سد طالقان با جدیت دنبال میشود و تلاش داریم سال آینده آب طالقان به قزوین برسد.
وی افزود: قزوین وابستگی بالایی به منابع آب زیرزمینی دارد و انتقال آب طالقان با تخصیص ۶۰ میلیون مترمکعب آب میتواند به تنوعبخشی منابع تأمین آب شرب و کاهش فشار بر سفرههای زیرزمینی کمک کند.
استاندار قزوین ادامه داد: در کنار اجرای پروژه انتقال آب طالقان، احیای حقآبههای استان نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد و همه ظرفیتها باید برای پیشبرد این طرح به کار گرفته شود.
نوذری از برنامه بازدید خبرنگاران از پروژه انتقال آب طالقان در پایان هفته خبر داد و گفت: روند پیشرفت و آخرین وضعیت اجرای این طرح از نزدیک تشریح خواهد شد.
آمادگی دستگاهها برای بارشهای پاییزی
وی با اشاره به پیشبینی وضعیت مناسب بارندگی در پاییز امسال گفت: شواهد نشان میدهد امسال بارشهای خوبی خواهیم داشت و با توجه به احتمال وقوع النینو و افزایش حجم بارشها، باید همه احتمالات در برنامهریزی مدیریت بحران استان لحاظ شود.
استاندار قزوین تأکید کرد: همه دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها و شهرکهای صنعتی باید از ابتدای مهرماه در حوزه مسئولیت خود آمادگی لازم را داشته باشند و هماهنگی با دستگاههای نظامی نیز برای ارائه خدمات در شرایط بحرانی پیشبینی شود.
نوذری با بیان اینکه حدود دو تا سه هفته تا نخستین بارندگیها فرصت باقی است، افزود: شهرداریها و دهیاریها باید از هماکنون مسیلها، پلها و نقاط آسیبپذیر را بررسی و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند تا در صورت وقوع بارش شدید و سیلاب، خسارتها به حداقل برسد.
کشت پاییزه با توجه به آب و معیشت مردم مدیریت شود
وی همچنین با تأکید بر مدیریت کشت پاییزه متناسب با شرایط کمآبی گفت: باید از کشت غیرضروری محصولات آببر و غیرمتعارف از جمله خربزه، هندوانه، کاهو و کلم جلوگیری شود.
استاندار قزوین با اشاره به افزایش سطح زیرکشت خربزه و هندوانه در سال گذشته با وجود مصوبات مربوط به محدودیت این محصولات، اظهار کرد: ممنوعیت کلی راهکار مناسبی نیست و تصمیمات باید با در نظر گرفتن معیشت و رضایت مردم اتخاذ شود.
نوذری افزود: گندم به عنوان یک کالای راهبردی باید در برنامه کشت پاییزه مورد توجه ویژه قرار گیرد و هماهنگی لازم با شرکت آب منطقهای بر مبنای الگوی کشت انجام شود.
وی تأکید کرد: موضوع کشت پاییزه باید در جلسهای تخصصی و با بررسی ابعاد فنی، آبی و اجتماعی بررسی شود و مدیریت منابع آب در کنار ملاحظات اجتماعی و رضایت مردم مورد توجه قرار گیرد.
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