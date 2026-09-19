سجاد گنجزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیهای آسیایی اهمیت بالایی برای ورزش کشور دارد و به همین دلیل تلاش کردهایم تیم ملی را در بهترین شرایط ممکن برای حضور در این رقابتها آماده کنیم.
وی افزود: با توجه به تمرینات، اردوهای آمادهسازی و رویدادهای تدارکاتی که در طول این مدت برنامهریزی و اجرا شد، همه اعضای تیم از نظر جسمانی، روحی و روانی شرایط خوبی دارند. امیدوارم ملیپوشان بتوانند روی تاتامی ناگویا نمایش خوبی از کاراته ایران ارائه دهند.
برنامه آمادهسازی طبق نظر کادر فنی پیش رفت
سرمربی تیم ملی کاراته ادامه داد: هر کاری که برای آمادهسازی تیم لازم بود در طول این مسیر انجام دادیم. برای روزهای باقیمانده در ناگویا و پیش از آغاز مسابقات نیز برنامهریزی لازم صورت گرفته است تا ملیپوشان در بهترین شرایط وارد رقابتها شوند.
گنجزاده درباره شناخت کادر فنی از رقبای تیم ملی گفت: بررسی عملکرد رقبا یکی از برنامههای کادر فنی بود و همه حریفان خود را با دقت آنالیز کردهایم. البته حریفان نیز کاراتهکاهای ما را بررسی میکنند و به همین دلیل باید با آمادگی کامل وارد مسابقات شویم.
میدانیم در چه میدان مهمی حضور داریم
وی با اشاره به شرایط ویژه بازیهای آسیایی خاطرنشان کرد: نکته مهم در خصوص تیم ملی کاراته این است که میدانیم قرار است در چه میدانی حضور داشته باشیم و به اهمیت و سختیهای این رقابتها واقف هستیم. بر همین اساس برای سربلندی تیم کاراته ایران همه تلاش خود را به کار میگیریم.
سرمربی تیم ملی کاراته که خود سابقه حضور و کسب مدال در بازیهای آسیایی را دارد، درباره انتقال تجربیاتش به ملیپوشان گفت: در طول تمرینات این موضوع مدنظر ما بوده است. شرایط خاص بازیهای آسیایی، تفاوت این مسابقات با سایر رویدادها و اهمیت مدال آن برای کاروان ورزشی کشور را برای نفرات تیم توضیح دادهایم.
گنجزاده افزود: تلاش کردهام تجربیاتی را که طی سالهای حضور در تیم ملی و حضور در مسابقات مختلف به دست آوردهام، در اختیار ملیپوشان قرار دهم تا آنها با شناخت و آمادگی بیشتری وارد رقابتها شوند.
وی در پایان گفت: هر کاری که لازم بود برای آمادهسازی ملیپوشان انجام دادهایم و انشاءالله در مدت زمان باقیمانده تا شروع رقابتها نیز آمادگی خود را حفظ خواهیم کرد و تلاش میکنیم عملکرد خوبی در بازیهای آسیایی داشته باشیم.
نظر شما