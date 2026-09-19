گزارش مهر از افتتاحیه بیستم؛ رقص پرچم ایران در دستان «فرشتگان میناب»

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مراسم افتتاحیه بیستمین دوره بازی های آسیایی از ساعت ۱۸ امروز به وقت ژاپن در ورزشگاه میزوهو پارک شهر ناگویا ژاپن آغاز شد تا با رژه کاروان های ورزشی کشورهای شرکت کننده، رقابت ورزشکاران در این دوره بازی ها به صورت رسمی آغاز شود.



نظم ژاپنی ها با کمی آشفتگی

هر چند ژاپنی ها تلاش کرده اند با نظم همیشگی خود آماده برگزاری مراسم افتتاحیه شوند اما به نظر می رسد هنوز برخی موارد را نتوانسته اند سروسامان دهند و مشکلاتی در رفت و آمد تماشاگران باقی مانده است.



تدارک ویژه برای افتتاحیه

میزبانی ژاپنی برای برگزاری این مراسم تدارک ویژه ای دیده است و قصد دارد از تمام ظرفیت این ورزشگاه دو طبقه برای افزایش جذابیت های این مراسم استفاده کند. فضاهایی که با کاورهای سفید پوشانده شده اند حاکی از این تدارک ویژه در نقاطه مختلف ورزشگاه است.

پرچم ایران در ورزشگاه میزوهو پارک

پرچم کاروان کشورهایی که قرار است ورزشکاران شان برگزارکننده بازی های آسیایی باشند و در مراسم افتتاحیه هم رژه بروند، در ورزشگاه میزوهو پارک شهر ناگویا به نمایش درامده است. پرچم سه رنگ و مقدس کشورمان در کنار پرچم دیگر کشورها خودنمایی می کند.

ورود تماشاگران به ورزشگاه

در فاصله یک ساعت مانده تا شروع افتتاحیه بیستمین دوره بازی های آسیایی بخش زیادی در صندلی های ورزشگاه میزوهو پارک اتلتیک خالی است اما تماشاگران در حال ورود به ورزشگاه و نشستن روی صندلی های خود هستند.

تغییر ناگهانی شرایط آب و هوایی

در حالی که هوای شهر ناگویا از صبح تا یک ساعت مانده به شروع مراسم گرم و شرجی بود، این وضعیت ناگهان تغییر کرد و پوشش ابر روی ورزشگاه قرار گرفت و احتمال بارش باران در زمان برگزاری مراسم افتتاحیه را بالا برد.

اجرای مبارزات سنتی قبل از مراسم

مسئولان برگزارکننده مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی بیستم در فاصله دو ساعت تا شروع مراسم برنامه هایی را برای سرگرم کردن تماشاگران در نظر گرفتند که شامل مبارزات سنتی با شمشیر این کشور می شد.

استقبال از اجرای موسیقی وطنی

تماشاگران حاضر در ورزشگاه محل برگزاری افتتاحیه از اجرای موسیقی سنتی که توسط یکی از گروه های مطرح این کشور برگزار شد به شدت استقبال کردند.

آغاز افتتاحیه با استقبال کم تماشاگران

مراسم افتتاحیه بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در حالی آغاز شد که ظرفیت ورزشگاه محل برگزاری این مراسم تکمیل نشده و بسیاری از صندلی ها خالی هستند.

پرچم ژاپن برافراشته شد

در ادامه مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی ۲۰۲۶ و اجرای بخش های مختلف توسط گروه های نمایشی و هنری، پرچم ژاپن به عنوان میزبان این دوره بازی ها برافراشته شد.

شروع رژه کاروان کشورها

رژه کاروان کشورهای شرکت کننده در بیستمین دوره بازی های آسیایی که اصلی ترین بخش مراسم افتتاحیه به حساب می آید، در ادامه این مراسم آغاز شد. افغانستان اولین کشوری بود که ورزشکاران کاروان اعزامی آن به ناگویا در مراسم افتتاحیه رژه رفتند و در ادامه کاروان ورزش دیگر کشورها هم وارد ورزشگاه شدند.

کاروان ایران رژه رفت

کاروان پرافتخار ورزش ایران که با نام «فرشته های میناب» در بازی های آسیایی شرکت کرده اند هم در مراسم افتتاحیه رژه رفت. زهرا کیانی و فاضل اتراچالی ورزشکاران ووشو و کبدی پرچمداران کاروان ایران در این مراسم بودند. ورزشکاران کشورمان با لباس یکدست سفید و منقش به نام و پرچم ایران در این مراسم حاضر شدند.

ژاپن با بزرگ ترین کاروان

ژاپنی ها به عنوان میزبان بازی های آسیایی نسبت به دیگر کشورها زمان بیشتری را برای رژه ورزشکاران شان گرفتند چراکه کاروان ورزش ژاپن بزرگ ترین کاروان در مراسم افتتاحیه بود.

ایرانی ها ورزشگاه را ترک کردند

ورزشکاران کاروان ایران پس از حضور در مراسم رژه به دلیل تمرین و مسابقات شان در روز یکشنبه (۲۹ شهریور) ورزشگاه محل برگزاری افتتاحیه را ترک کردند.

اهتزاز پرچم بازی های آسیایی

یکی از بخش های پایانی مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی اهتزاز پرچم ویژه این بازی ها بود. این پرچم توسط ۶ المپین پرافتخار ژاپنی حمل شد تا به جایگاه نصب و اهتزاز رسید.

مشعل بازی ها روشن شد

با روشن شدن مشعل بازی های آسیایی و بعد از آن مراسم همیشگی آتش بازی، مراسم افتتاحیه بیستمین دوره بازیهای آسیایی به بخش پایانی رسید و این دوره بازی ها به صورت رسمی آغاز شد.