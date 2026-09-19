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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

کاهش ۳۵ درصدی مصرف حامل‌های انرژی در فرودگاه بین‌المللی مشهد

کاهش ۳۵ درصدی مصرف حامل‌های انرژی در فرودگاه بین‌المللی مشهد

مشهد- مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: متوسط مصرف آب، برق و گاز در فرودگاه مشهد در پنج ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی‌بنی ضمن اشاره به سیاست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، هدف‌گذاری کاهش مصرف، متوسط مصرف آب، برق و گاز در فرودگاه مشهد در پنج ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی بیان کرد: این میزان کاهش مصرف در شرایطی محقق شده که در این مدت، توسعه زیرساخت‌ها و زیربناهای فرودگاه، افزایش تجهیزات سرمایشی و همچنین افزایش میانگین دمای هوا در تابستان امسال نسبت به سال گذشته را شاهد بوده‌ایم اما با وجود این شرایط، مدیریت مصرف انرژی با جدیت دنبال شده است.

وی گفت: تداوم مدیریت مصرف، اصلاح الگوهای استفاده از منابع و بهره‌گیری از تجهیزات کم‌مصرف، نیازمند مشارکت و همکاری همه بخش‌هاست و این رویکرد با هدف استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری در فرودگاه بین‌المللی مشهد استمرار خواهد داشت.

کد مطلب 6951415

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