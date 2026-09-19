به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانیبنی ضمن اشاره به سیاست شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی اظهار کرد: با برنامهریزی دقیق، هدفگذاری کاهش مصرف، متوسط مصرف آب، برق و گاز در فرودگاه مشهد در پنج ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.
مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی بیان کرد: این میزان کاهش مصرف در شرایطی محقق شده که در این مدت، توسعه زیرساختها و زیربناهای فرودگاه، افزایش تجهیزات سرمایشی و همچنین افزایش میانگین دمای هوا در تابستان امسال نسبت به سال گذشته را شاهد بودهایم اما با وجود این شرایط، مدیریت مصرف انرژی با جدیت دنبال شده است.
وی گفت: تداوم مدیریت مصرف، اصلاح الگوهای استفاده از منابع و بهرهگیری از تجهیزات کممصرف، نیازمند مشارکت و همکاری همه بخشهاست و این رویکرد با هدف استفاده بهینه از منابع و افزایش بهرهوری در فرودگاه بینالمللی مشهد استمرار خواهد داشت.
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