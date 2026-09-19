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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

بارانداز ۲۰۰ میلیاردی کالای قاچاق در بندر لنگه لو رفت

بارانداز ۲۰۰ میلیاردی کالای قاچاق در بندر لنگه لو رفت

بندرعباس- جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک محموله کالا های قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در یک بارانداز در شهرستان بندرلنگه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان بندر لنگه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اولویت کالاهای قاچاق، از طریق رصد دقیق اطلاعاتی و پلیسی، یک بارانداز و انبار نگهدارنده کالای قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از شناسایی دقیق محل، تیم عملیاتی پلیس آگاهی بلافاصله به محل اعزام و در بازرسی‌های انجام شده، موفق به کشف و ضبط ۲۶ هزار عدد انواع پودر و مکمل و قرص بدنسازی، تعداد ۴۰۰ دستگاه پاور بانک ، یک هزار ۲۰۰ عدد سیگارت الکترونیک،۵۷۶ عدد خمیر دندان،۲ هزار ۲۸۸ ثوپ البسه زنانه، ۶۴ هزار ۵۱۲ عدد عود خوشبو کننده و دیگر اقلام ممنوعه خارجی قاچاق شدند.

سرهنگ عزیزیان با اشاره به ارزش مالی اقتصادی این محموله تصریح کرد: بر اساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی، ارزش ریالی این محموله کشف شده ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد: در پی این عملیات، پرونده قضایی مربوطه تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد. همچنین تلاش‌های ماموران انتظامی برای شناسایی و دستگیری مالکان و متهمان اصلی این محموله قاچاق با جدیت در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6951328

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