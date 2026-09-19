بارانداز ۲۰۰ میلیاردی کالای قاچاق در بندر لنگه لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان بندر لنگه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اولویت کالاهای قاچاق، از طریق رصد دقیق اطلاعاتی و پلیسی، یک بارانداز و انبار نگهدارنده کالای قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از شناسایی دقیق محل، تیم عملیاتی پلیس آگاهی بلافاصله به محل اعزام و در بازرسی‌های انجام شده، موفق به کشف و ضبط ۲۶ هزار عدد انواع پودر و مکمل و قرص بدنسازی، تعداد ۴۰۰ دستگاه پاور بانک ، یک هزار ۲۰۰ عدد سیگارت الکترونیک،۵۷۶ عدد خمیر دندان،۲ هزار ۲۸۸ ثوپ البسه زنانه، ۶۴ هزار ۵۱۲ عدد عود خوشبو کننده و دیگر اقلام ممنوعه خارجی قاچاق شدند.

سرهنگ عزیزیان با اشاره به ارزش مالی اقتصادی این محموله تصریح کرد: بر اساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی، ارزش ریالی این محموله کشف شده ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد: در پی این عملیات، پرونده قضایی مربوطه تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد. همچنین تلاش‌های ماموران انتظامی برای شناسایی و دستگیری مالکان و متهمان اصلی این محموله قاچاق با جدیت در دستور کار قرار دارد.