به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر عملکرد قابل قبولی داشته و آبی‌پوشان پس از گذشت ۷ هفته با کسب ۴ پیروزی و ۳ تساوی، همچنان بدون شکست به کار خود ادامه می‌دهند.

علیرضا کوشکی یکی از بازیکنان استقلال در فصل گذشته بود که پس از پایان قراردادش با این باشگاه و برگزاری چند جلسه مذاکره با مدیران آبی‌پوشان، در نهایت تصمیم به تمدید قرارداد خود گرفت. این بازیکن که سابقه گلزنی در دربی تهران را نیز در کارنامه دارد، آخرین بار در دیدار استقلال برابر آلومینیوم در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۴ موفق به گلزنی شد؛ مسابقه‌ای که با برتری ۳ بر یک آبی‌پوشان به پایان رسید.

از آخرین گل کوشکی برای استقلال تاکنون ۳۲۳ روز گذشته و این بازیکن همچنان در انتظار پایان طلسم گلزنی خود با پیراهن آبی است. کوشکی در این مدت نه‌تنها موفق به گلزنی برای استقلال نشده، بلکه نتوانسته برای هم‌تیمی‌هایش نیز پاس گل ارسال کند.

این در حالی است که در مقاطعی از فصل، بازیکنانی همچون اسماعیل قلی‌زاده و محمدحسین اسلامی به جای کوشکی در ترکیب استقلال قرار گرفته‌اند و توانسته‌اند عملکرد بهتری در بخش هجومی داشته باشند. همین موضوع نیز باعث شده کوشکی که پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شده بود، در فهرست جدید تیم ملی حضور نداشته باشد.

استقلال پس از پایان فیفادی، روز پنجشنبه ۱۶ مهر از ساعت ۱۷ در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف تراکتور خواهد رفت. در صورتی که کوشکی در این دیدار فرصت حضور در ترکیب استقلال را پیدا کند و همچنان در گلزنی یا ارسال پاس گل ناکام بماند، این روند برای او وارد روز ۳۴۱ خواهد شد.

ادامه این شرایط می‌تواند رقابت کوشکی با دیگر بازیکنان خط حمله استقلال برای حضور در ترکیب اصلی را دشوارتر کند؛ به‌خصوص اینکه محمدحسین اسلامی در هفته‌های اخیر عملکرد خوبی داشته و در صورت ادامه این روند، می‌تواند فرصت بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی آبی‌پوشان به دست آورد.