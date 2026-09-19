توزیع ۱۲هزار قوطی شیر خشک سرلاک در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عبدی گفت: در راستای رویکرد جمعیت هلال‌احمر برای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و استفاده از ظرفیت‌های خیرخواهانه و مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی، ۱۲هزار قوطی شیرخشک به جمعیت هلال‌احمر اهدا شد و برای توزیع در مناطق کم‌برخوردار کشور اختصاص یافت.

وی افزود: این همکاری با پیگیری‌های مستمر رئیس جمعیت هلال‌احمر شکل گرفت و پس از دریافت اقلام، فرآیند ساماندهی و توزیع آن با هماهنگی معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی و مجموعه‌های مرتبط در استان‌ها انجام شد.

عبدی ادامه داد: اقلام اهدایی با توجه به شرایط جمعیتی، میزان برخورداری و نیاز استان‌ها میان نقاط مختلف کشور توزیع شده و سهم هر استان متناسب با نیاز مناطق هدف تعیین شده است تا این کمک بشردوستانه به شکل هدفمند در اختیار خانواده‌های کم‌برخوردار قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های بشردوستانه میان هلال‌احمر و بخش خصوصی گفت: جمعیت هلال‌احمر با برخورداری از شبکه گسترده استانی و ظرفیت‌های اجرایی در سراسر کشور، امکان رساندن کمک‌های اهدایی به جامعه هدف را فراهم می‌کند و این ظرفیت می‌تواند مشارکت‌های خیرخواهانه بخش خصوصی را به حمایت‌هایی هدفمند و مؤثر برای اقشار نیازمند تبدیل کند.

عبدی خاطرنشان کرد: اهدای این محموله و توزیع آن در استان‌های مختلف کشور، نمونه‌ای از همکاری مسئولانه بخش خصوصی با جمعیت هلال‌احمر برای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار است و استمرار چنین تعاملاتی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش اقدامات بشردوستانه و حمایت از گروه‌های نیازمند در نقاط مختلف کشور باشد.