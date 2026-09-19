به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم هادیان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای آغاز نیمسال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ گفت: همه کلاس‌های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی از ۴ مهر به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: به منظور فراهم‌کردن مقدمات لازم و آماده‌سازی بخش‌های رفاهی، خدماتی و آموزشی دانشگاه، تمامی فعالیت‌های آموزشی در مقاطع مختلف از چهارم مهرماه به شکل حضوری دنبال می‌شود.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای فراهم‌شدن شرایط مناسب آغاز نیمسال تحصیلی انجام شده است و دانشجویان می‌توانند از ۴ مهرماه در کلاس‌های حضوری خود شرکت کنند.

هادیان تأکید کرد: در صورت ایجاد هرگونه تغییر در برنامه‌های آموزشی، موضوع در زمان مناسب از طریق مجاری رسمی به اطلاع دانشجویان و اعضای هیأت علمی خواهد رسید.