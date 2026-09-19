مدارس بخش ارم برای سال تحصیلی جدید آماده شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح شنبه با حضور در نمایندگی آموزش و پرورش بخش ارم، از روند آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید بازدید کرد و با ساره الهی سرشت، مسئول نمایندگی آموزش و پرورش بخش ارم، دیدار و گفت‌وگو کرد.

بخشدار ارم در این بازدید، بر اهمیت بازگشایی مدارس و ضرورت فراهم‌سازی فضایی مناسب و بانشاط برای دانش‌آموزان و لزوم توجه ویژه به روز شکوفه‌ها (آغاز سال تحصیلی کلاس اولی‌ها) تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به همزمانی بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس، بر ضرورت گرامیداشت این هفته و برگزاری زنگ ایثار و شهادت در مدارس بخش ارم تأکید کرد و آن را فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در میان نسل نوجوان و جوان دانست.

بخشدار ارم در ادامه، بر همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر ادارات و نهادهای بخش در راستای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم بازگشایی مدارس و برنامه‌های هفته دفاع مقدس تأکید کرد.

در این بازدید، ساره الهی سرشت، مسئول نمایندگی آموزش و پرورش بخش ارم، نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی جدید و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس ارائه کرد.



نتیجه این بازدید و ارزیابی عملکرد نمایندگی آموزش و پرورش بخش ارم، به استحضار فرماندار محترم شهرستان و مسئولان استان بوشهر خواهد رسید.

