رونمایی از اطلس کامل تیپ ۵۷ لرستان در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کریمی صبح امروز شنبه در نشست با رسانه‌ها با تشریح بخشی از برنامه‌های هفته دفاع مقدس در لرستان، اظهار داشت: برنامه‌های مختلفی برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان پیش‌بینی شده که بخشی از آنها با محوریت معرفی و تبیین ابعاد مختلف دوران دفاع مقدس، معرفی نقش رزمندگان و شهدای لرستان و انتقال این مفاهیم به نسل‌های جدید برگزار خواهد شد.

وی افزود: از جمله برنامه‌های مهم این هفته، رونمایی از بیش از ۱۵ جلد کتاب در حوزه کودک و نوجوان است که با هدف توجه به موضوع دفاع مقدس در قالب آثار متناسب با این گروه سنی تهیه و منتشر شده است.

رونمایی از اطلس جامع تیپ و لشکر ۵۷

مسئول بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان همچنین از رونمایی اطلس کامل و جامع تیپ و لشکر ۵۷ در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این اثر از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام است و در چارچوب اقدامات مرتبط با ثبت و تبیین نقش یگان‌های لرستان در دوران دفاع مقدس رونمایی خواهد شد.

کریمی بازسازی عملیات نصر ۴ را از دیگر برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس در لرستان عنوان کرد و افزود: این برنامه نیز با هدف بازخوانی و روایت بخشی از حماسه‌های دوران دفاع مقدس و آشنایی بیشتر مردم و نسل جوان با این عملیات برگزار می‌شود.

ثبت خاطرات مردم از جنگ رمضان در کتاب «مبعوث‌شدگان»

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های مرتبط با ثبت و انتقال خاطرات دوران دفاع مقدس، بیان کرد: سرکشی از خانواده شهدا و چاپ و رونمایی از کتاب خاطرات مردم از جنگ رمضان با عنوان «مبعوث‌شدگان» از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در لرستان است.

مسئول بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان گفت: پرداختن به خاطرات مردم از جنگ رمضان و انتشار این خاطرات در قالب کتاب، بخشی از تلاش‌ها برای ثبت و حفظ روایت‌های مردمی از دوران دفاع مقدس و انتقال این تجربیات به نسل‌های آینده است.

لرستان در جمع استان‌های برتر در اجرای برنامه‌های دفاع مقدس

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سطح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در لرستان اظهار داشت: لرستان جزو استان‌های اول تا سوم کشور است که برنامه‌های هفته دفاع مقدس را به صورت کمی و کیفی برگزار خواهد کرد.

وی تأکید کرد: مجموعه برنامه‌های هفته دفاع مقدس در لرستان با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، پاسداشت خانواده‌های شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس و همچنین ثبت و معرفی آثار و خاطرات مرتبط با این دوران برگزار می‌شود.