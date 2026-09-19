به گزارش خبرنگار مهر، لیلا سادات ابطحی در نشست فرمانداران استان اصفهان که صبح شنبه با موضوع بررسی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی برگزار شد، با اشاره به ضرورت دسترسی به داده‌های دقیق برای سیاست‌گذاری‌های کلان گفت: یکی از مطالبات جدی استان، ایجاد یک «مرکز رصد اجتماعی» است تا اطلاعات و روندهای مرتبط با آسیب‌های اجتماعی به‌صورت نظام‌مند جمع‌آوری و تحلیل شود.

وی با بیان اینکه رویکرد اصلی این مرکز در قالب یک آزمایشگاه علوم اجتماعی دنبال می‌شود، افزود: مرکز نوآوری و تاب‌آوری اجتماعی در حال پیگیری است تا با بررسی ابعاد مختلف مسائل، همتاسازی با مناطق مشابه و استخراج راهکارها، مدل‌های پیشنهادی در قالب طرح‌های پایلوت اجرا و نتایج آن به‌دقت ارزیابی شود.

ابطحی هدف از این فرایند را ثبت تجربه‌های موفق و در دسترس قرار دادن یافته‌ها برای مدیران دانست و تصریح کرد: پیشنهاد و پروپوزال مربوط به این طرح با دستگاه‌های ملی در میان گذاشته شده و تلاش می‌شود در ماه‌های آینده زمینه‌های اجرایی آن فراهم گردد تا تصمیم‌گیری‌های اجتماعی از فضای حدس و گمان خارج شده و بر پایه شواهد دقیق استوار شود.

ضرورت پیوند اقتصاد و اجتماع در سیاست‌گذاری

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان در ادامه با اشاره به ریشه‌های مسائل اجتماعی تأکید کرد: برای حل آسیب‌های اجتماعی باید مسئله را به‌درستی شناسایی کرد. در بسیاری از موارد، مسائل اقتصادی از جمله اشتغال و معیشت با مسائل اجتماعی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارند؛ بنابراین بدون توجه به این مؤلفه‌ها، دستیابی به نتیجه پایدار در مدیریت آسیب‌ها غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد بود.

وی محله‌محوری را ابزاری کلیدی برای تقویت نظام حل مسئله دانست و گفت: با اعلام آمادگی وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی برای حمایت از طرح‌های محله‌محور، منابعی برای این بخش در نظر گرفته شده است که با هماهنگی فرمانداران، از این ظرفیت برای مداخله مؤثرتر در سطح محلات استفاده خواهد شد.

پایان‌دهی به تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای

ابطحی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک رویکرد منسجم در مدیریت آسیب‌های اجتماعی افزود: زمانی که سیاست کلان و واحدی از مرکز دریافت نمی‌شود، لازم است سیاست‌های هماهنگ استانی اتخاذ شود تا از پراکندگی در عملکرد دستگاه‌ها جلوگیری به عمل آید.

وی خاطرنشان کرد: تحلیل‌های غیرسیستماتیک و برخوردهای مقطعی، زمینه‌ساز شکست در اقدامات اجتماعی است. دفتر امور اجتماعی استانداری آمادگی دارد با ایجاد بستری برای هم‌اندیشی و تبادل تجربه میان فرمانداران، نگاه «اکوسیستمی» را جایگزین تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای کند تا شهرستان‌ها با بهره‌گیری از تجارب موفق یکدیگر، به راهکارهای پایدار در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی دست یابند.