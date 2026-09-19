احمدی: تسریع در واگذاری مسکن معلولان شیروان نیازمند همکاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی در جلسه شورای اداری شیروان که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی در شیروان موظف شده‌اند با در نظر گرفتن دغدغه افراد تحت پوشش بهزیستی، جهت حفظ کرامت این عزیزان به ارتقای کیفیت زندگی و کرامت آنان توجه خاصی شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مناسب‌سازی و خدمت‌رسانی گفت: برگزاری جلسات مرتب در فرمانداری جهت پیگیری مصوبات، اقدامات مناسب در خصوص حوزه معابر، حمل و نقل و مسائل اجتماعی صورت گرفته است.

احمدی افزود: از طرف صنایع و نیروگاه سیکل ترکیبی شهرستان بیش از یک میلیارد تومان به اداره بهزیستی کمک شایانی شده و تهیه وسایل سرمایشی و رایانه مراکز بهزیستی انجام شده که بی‌نظیر است.

فرماندار شیروان تأکید کرد: به دلیل طولانی شدن کارهای عمرانی مجتمع ۴۸ واحدی معلولان، متقاضیان با مشکل اساسی بودجه مواجه شده‌اند، لذا از سازمان درخواست همکاری جهت تسریع در واگذاری این واحدها داریم.