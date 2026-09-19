 ۲۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در نائین کشف شد

سرهنگ حسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیات اخیر مأموران انتظامی این شهرستان در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: مأموران مستقر در ایست و بازرسی شهید شرافت نایین، حین کنترل و پایش خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شده و جهت بررسیهای دقیقتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی تخصصی از این خودرو، مأموران موفق شدند ۲۶ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل را که بهصورت غیرقانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع بارگیری شده بود، کشف کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای این محموله قاچاق تصریح کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
سرهنگ ابراهیمی با تأکید بر پیامدهای مخرب قاچاق سوخت بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی علاوه بر ایجاد اخلال در نظام توزیع عادلانه سوخت، موجب هدررفت سرمایههای ملی میشود؛ لذا پلیس با قاطعیت و بهصورت شبانهروزی با این دست از تخلفات برخورد قانونی خواهد کرد.
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