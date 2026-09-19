۱۶ ماینر قاچاق در اصفهان خاموش شد

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر راه‌اندازی و فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یکی از منازل مسکونی سطح شهرستان اصفهان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت اطلاعات دریافتی، پس از هماهنگی با مراجع قضایی در بازرسی از محل مورد نظر موفق شدند ۱۶ دستگاه ماینر قاچاق را که به‌صورت غیرقانونی در حال فعالیت و مصرف برق یارانه‌ای بودند، کشف و جمع‌آوری کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به برآورد کارشناسان از ارزش این تجهیزات تصریح کرد: ارزش ریالی دستگاه‌های مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ نیکبخت در پایان با بیان اینکه در این رابطه یک متهم شناسایی و با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از شبکه برق برای استخراج رمزارز علاوه بر آسیب جدی به شبکه توزیع نیروی برق و تضییع حقوق شهروندان، جرمی اقتصادی محسوب می‌شود و پلیس با قاطعیت با این پدیده برخورد می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه استخراج غیرقانونی رمزارز، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.