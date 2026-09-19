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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

تکواندوکاران منتخب ایران برای حضور در ریاض مشخص شدند

تکواندوکاران منتخب ایران برای حضور در ریاض مشخص شدند

کرج- رئیس سازمان ملی فدراسیون تکواندو گفت: نفرات منتخب پس از رقابت در مرحله نهایی انتخابی مشخص شدند و از هفته آینده تمرینات خود را برای حضور در مسابقات ریاض آغاز می‌کنند.

حسین وحیدی در حاشیه برگزاری رقابت‌های انتخابی تیم ملی در استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقات مرحله نهایی انتخابی برای شناسایی سه نفر منتخب جهت حضور در رقابت‌های آسیایی داخل سالن ریاض عربستان بود.

وی افزود: برای حضور در این مرحله، نفرات اول و دوم مسابقات کشوری که ماه گذشته برگزار شد، به رقابت‌ها دعوت شدند و نفرات برتر المپیاد ورزشی و المپیاد دانشجویان نیز در این مسابقات حضور داشتند.

رقابت مدعیان برای رسیدن به تیم ملی

رئیس سازمان ملی فدراسیون تکواندو ادامه داد: چهار نفر نیز از سوی کمیته فنی برای حضور در این مرحله دعوت شدند و ورزشکاران در اوزان مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند تا نفرات منتخب مشخص شوند.

وحیدی با اشاره به برنامه آماده‌سازی نفرات منتخب گفت: منتخبین پس از این مسابقات، حدود یک هفته دیگر زیر نظر سرمربی تیم ملی تمرینات خود را آغاز خواهند کرد و برای حضور در رقابت‌های ریاض آماده می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم نفرات منتخب با پشت سر گذاشتن تمرینات و آماده‌سازی مناسب، بتوانند در مسابقات آسیایی داخل سالن ریاض عملکرد موفقی داشته باشند و با حضور قدرتمند، از نام و پرچم مقدس کشورمان دفاع کنند.

کد مطلب 6951778

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