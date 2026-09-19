تکواندوکاران منتخب ایران برای حضور در ریاض مشخص شدند

حسین وحیدی در حاشیه برگزاری رقابت‌های انتخابی تیم ملی در استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقات مرحله نهایی انتخابی برای شناسایی سه نفر منتخب جهت حضور در رقابت‌های آسیایی داخل سالن ریاض عربستان بود.

وی افزود: برای حضور در این مرحله، نفرات اول و دوم مسابقات کشوری که ماه گذشته برگزار شد، به رقابت‌ها دعوت شدند و نفرات برتر المپیاد ورزشی و المپیاد دانشجویان نیز در این مسابقات حضور داشتند.

رقابت مدعیان برای رسیدن به تیم ملی

رئیس سازمان ملی فدراسیون تکواندو ادامه داد: چهار نفر نیز از سوی کمیته فنی برای حضور در این مرحله دعوت شدند و ورزشکاران در اوزان مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند تا نفرات منتخب مشخص شوند.

وحیدی با اشاره به برنامه آماده‌سازی نفرات منتخب گفت: منتخبین پس از این مسابقات، حدود یک هفته دیگر زیر نظر سرمربی تیم ملی تمرینات خود را آغاز خواهند کرد و برای حضور در رقابت‌های ریاض آماده می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم نفرات منتخب با پشت سر گذاشتن تمرینات و آماده‌سازی مناسب، بتوانند در مسابقات آسیایی داخل سالن ریاض عملکرد موفقی داشته باشند و با حضور قدرتمند، از نام و پرچم مقدس کشورمان دفاع کنند.