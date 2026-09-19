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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

انبار کالای احتکاری و تاریخ‌مصرف‌گذشته در آبادان کشف شد

انبار کالای احتکاری و تاریخ‌مصرف‌گذشته در آبادان کشف شد

آبادان- فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف یک انبار کالای اساسی احتکاری و تاریخ‌مصرف‌گذشته به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا، مأموران انتظامی با انجام کار اطلاعاتی، یک انبار نگهداری کالای اساسی را در شهرستان آبادان شناسایی کردند.

وی بیان کرد: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی از محل مذکور بازدید کردند که در جریان آن، سرجمع بیش از ۳۰ هزار قلم کالای اساسی احتکاری و فاقد تاریخ مصرف شامل انواع روغن، کرم مرطوب‌کننده، آدامس، شکلات، خرما، پودر شربت، سس، شامپو، پاستیل، قهوه، کاپوچینو و زیتون کشف شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام احتکارشده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، افزود: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان آبادان معرفی شد.

کد مطلب 6951873

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