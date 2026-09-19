کلاهبردار فیشینگ با ۶ فقره کلاهبرداری در تبریز دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند پرونده کلاهبرداری به روش فیشینگ، موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: متهم با حضور در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش کالا، افراد را شناسایی و پس از انجام معامله به صورت حضوری و دریافت شماره شبا از فروشندگان برای واریز وجه کالا، با استفاده از شگرد فیشینگ اقدام به هک اطلاعات بانکی آنها می‌کرد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی ادامه داد: متهم پس از دسترسی به اطلاعات بانکی، با استفاده از حساب افراد اقدام به خرید کالا از مالباختگان می‌کرد.

سلطانی با اشاره به اقدامات فنی و پلیسی کارآگاهان اظهار کرد: مأموران با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، اقدامات فنی و هماهنگی با مرجع قضائی، هویت متهم را شناسایی کردند و وی در عملیاتی غافلگیرانه و منسجم در مخفیگاهش دستگیر شد.

وی ادامه داد: متهم در جریان بازجویی‌های انجام‌شده به ۶ فقره کلاهبرداری به ارزش ۲۰ میلیارد ریال با استفاده از شگرد فیشینگ اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.