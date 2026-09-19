دروغ عجیب سنتکام درباره تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، برد کوپر فرمانده ستاد مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز شنبه با بیان دروغی بزرگ و باور نکردنی به منظور تأثیرگذاری هرچند حداقلی بر افکار عمومی آمریکایی ها که از افزایش شدید قیمت ها در کشورشان به دلیل تبعات ناشی از تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران به شدت عصبانی هستند، ادعا کرد: طی ۲ ماه گذشته از انتقال بیش از یک میلیارد بشکه نفت از منطقه خلیج فارس پشتیبانی کردیم!

فرمانده ستاد مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواه خود را حتمی می داند، کوشید بخشی از شکست های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: ما با اقدامات حفاظتی هماهنگ، عبور ایمن بیش از ۲ هزار کشتی تجاری از تنگه هرمز را تسهیل کردیم. حجم نفت و گاز منتقل‌ شده از طریق تنگه هرمز در ۲ هفته گذشته، بالاترین میزان در ۶ ماه اخیر بوده است.

وی در ادامه با وجود اینکه تجربه شکست «فشار حداکثری» علیه ایران در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ را دارد، ادعا کرد: به دلیل محاصره شدید ما، ایران یک بشکه نفت صادر نکرده است. مسیرهای اصلی تردد در تنگه هرمز عاری از مین هستند و هزاران کشتی از این تنگه عبور کرده‌اند. ما در حال همکاری با شرکای منطقه‌ای خود برای ارتقای توانمندی‌های پدافند هوایی آن‌ها هستیم!

ادعای واهی برد کوپر در حالی مطرح شده است که رئیس جمهور فرانسه اخیرا با اذعان به بسته بودن تنگه هرمز بر خلاف ادعای دولت ترامپ، خواستار دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای بازگشایی آن شده بود.