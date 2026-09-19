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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲

محموله لاستیک قاچاق در اهواز کشف شد

محموله لاستیک قاچاق در اهواز کشف شد

اهواز - جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف یک محموله لاستیک قاچاق به ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زلقی در تشریح جزئیات این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان اهواز یک باب منزل را که در آن کالای اساسی احتکارشده نگهداری می‌شد، شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از منزل متهم، تعداد دو هزار و ۶۰ حلقه لاستیک با مارک‌های مختلف قاچاق کشف کردند که ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف‌شده بنا بر نظر کارشناسان ۱۷۰ میلیارد ریال برآورد شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به دستگیری فرد مذکور بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6951876

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    نظرات

    • بازنشسته 60 ساله IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      2 0
      پاسخ
      لاستیک ها باید بین مردم اهواز توزیع کنند البته در قبال وجه ولی ارزانتر از بازار با کد ملی یا سند ماشین لاستیک خیلی گران شده

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