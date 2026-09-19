محموله لاستیک قاچاق در اهواز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زلقی در تشریح جزئیات این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان اهواز یک باب منزل را که در آن کالای اساسی احتکارشده نگهداری می‌شد، شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از منزل متهم، تعداد دو هزار و ۶۰ حلقه لاستیک با مارک‌های مختلف قاچاق کشف کردند که ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف‌شده بنا بر نظر کارشناسان ۱۷۰ میلیارد ریال برآورد شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به دستگیری فرد مذکور بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.