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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۰ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۰ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۹۱۴ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته پیکر ۴ شهید جدید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده و ۱۷ فلسطینی نیز زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۳۹۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴۸۰۱ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۳۱ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از آغاز حملات تاکنون به ۷۳ هزار و ۹۱۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۹۱۴ نفر رسیده است.

کد مطلب 6951835

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    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      مدعیان دروغین حقوق بشر کدام گورستانی رفته اند چرا جنایات رژیم جعلی صهیونیستی را در غزه محکوم نمی کنند
    • یک مسلمان IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      بی دینها ،بادینها وجدان دارها باانصافها ،مدافعان حقوق بشر،قدرتهای بظاهرقوی ولی پوشالی،به دادفلسطین وفلسطینی برسید،فلسطین ی دیگر جان ندارد!!کشتارکافی نیست؟،بیدارشوید@!!@
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      مدعیان دروغین حقوق بشر کدام گورستانی رفته اند چرا جنایات رژیم جعلی صهیونیستی را در غزه محکوم نمی کنند

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