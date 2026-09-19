به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری عصر شنبه در آیین تکریم و معارفه فرماندار سرخه، با قدردانی از حدود پنج سال خدمت حجت اله کرمانی، فرماندار پیشین این شهرستان، اظهار داشت: مدیریت در زادگاه و محل سکونت مسئولیتی دشوار و همراه با پاسخگویی مستمر به مردم است.
وی با معرفی علایی به عنوان سرپرست فرمانداری سرخه، افزود: وی از نیروهای توانمند منطقه است و با توجه به سوابق مدیریتی خود در بخشداری شهمیرزاد و معاونت فرمانداری، با مسائل و ظرفیتهای شهرستان آشنایی دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان، تدوین برنامه اولویت دار شهرستان را از مهمترین مأموریتهای مدیریت جدید دانست و یادآور شد: مسائل سرخه باید در قالب برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت اولویتبندی و برای رفع آنها برنامهریزی شود.
آقا براری تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام را نیز ضروری دانست و بیان کرد: تکمیل این طرحها نیازمند پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیتهای موجود است.
وی با تأکید بر ضرورت تسهیل سرمایهگذاری و حمایت از تولیدکنندگان، تصریح کرد: ظرفیتهای کشاورزی، صنعت، گردشگری و اقتصاد محلی سرخه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و مسیر فعالیت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان تسهیل شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان همچنین بر حضور میدانی مدیران، تقویت ارتباط فرمانداری با مردم و استفاده از ظرفیت خیران، نخبگان و دانشگاهیان تأکید کرد و افزود: مسائل زیرساختی شهرستان باید با جدیت پیگیری شود.
براری درباره موضوع تقسیمات کشوری نیز اظهار کرد: مطالبات مناطق مختلف سرخه از مسیر وزارت کشور در حال پیگیری است.
وی در پایان با تأکید بر همراهی دستگاههای اجرایی و شوراهای اسلامی با فرمانداری خاطرنشان کرد: حل مسائل شهرستان نیازمند همکاری و همدلی مجموعه مدیریتی است و مدیریت استان از برنامههای توسعه ای سرخه حمایت میکند.
نظر شما