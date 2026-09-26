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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۹

تجمع مردم یاسوج در دویست و دهمین شب اقتدار

تجمع مردم یاسوج در دویست و دهمین شب اقتدار

یاسوج- تجمع مردم یاسوج در دویست و دهمین شب اقتدار برگزار شد.

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کد مطلب 6959612

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