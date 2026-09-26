https://mehrnews.com/x3d9DV ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۹ کد مطلب 6959612 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۹ تجمع مردم یاسوج در دویست و دهمین شب اقتدار یاسوج- تجمع مردم یاسوج در دویست و دهمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 22 MB کد مطلب 6959612 کپی شد مطالب مرتبط لزوم تسریع در اجرای پروژه های عمران شهری کمبود منابع در حوزه شهرداری ها/ افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت برخی خدمات پرواز امروز تهران به یاسوج و بالعکس لغو شد برگزاری سومین نکوداشت شهر یاسوج/ لزوم نشاط بخشی به جامعه بازارچه های محلی شهر یاسوج احداث می شوند اولین پرواز یاسوج- مشهد در فرودگاه یاسوج به زمین نشست برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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