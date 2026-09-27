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۵ مهر ۱۴۰۵، ۶:۴۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تیم میکس کامپوند حذف شد

تیم میکس کامپوند حذف شد

تیم میکس کامپوند کشورمان با شکست مقابل کره‌جنوبی در تیر طلایی از صعود به نیمه‌نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم میکس کامپوند کشورمان با ترکیب بیتا عاشق‌زاده و میلاد رشیدی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی، مقابل تیم بنگلادش با نتیجه ۱۵۸ بر ۱۵۴ به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

تیم ایران در این مرحله به مصاف تیم کره‌جنوبی رفت و پس از تساوی ۱۵۸ بر ۱۵۸ با وجود ارائه یک بازی زیبا در تیر طلایی تنها با اختلاف امتیاز شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند. کره جنوبی در این مسابقات رکورد جهان را در بخش میکس ارتقا داد.

هدایت تیم کامپوند کشورمان را اسماعیل عبادی بر عهده دارد.

کد مطلب 6959691

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