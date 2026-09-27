تیم میکس کامپوند حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم میکس کامپوند کشورمان با ترکیب بیتا عاشق‌زاده و میلاد رشیدی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی، مقابل تیم بنگلادش با نتیجه ۱۵۸ بر ۱۵۴ به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.



تیم ایران در این مرحله به مصاف تیم کره‌جنوبی رفت و پس از تساوی ۱۵۸ بر ۱۵۸ با وجود ارائه یک بازی زیبا در تیر طلایی تنها با اختلاف امتیاز شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند. کره جنوبی در این مسابقات رکورد جهان را در بخش میکس ارتقا داد.



هدایت تیم کامپوند کشورمان را اسماعیل عبادی بر عهده دارد.