صدور ۱۳۳ میلیارد ریال جریمه برای متخلفان بازار کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد سردارزاده صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی استان در بازه زمانی ابتدای شهریور تا ابتدای مهرماه با هدف کنترل بازار و برخورد با تخلفات اقتصادی انجام شد.
وی افزود: در جریان این نظارتها، یکهزار و ۸۷۶ مورد بازرسی در سطح بازار استان انجام گرفت که به شناسایی ۳۰۶ مورد تخلف و تشکیل پرونده برای واحدهای متخلف منجر شد.
معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: پروندههای تشکیلشده برای طی مراحل قانونی و رسیدگی، به مراجع ذیربط ارسال شده است.
سردارزاده با اشاره به مهمترین موارد تخلف شناساییشده گفت: گرانفروشی، کمفروشی و خودداری از درج قیمت کالا از جمله تخلفاتی بود که در جریان بازرسیها بیشتر مشاهده شد.
وی همچنین به نقش گزارشهای مردمی در شناسایی تخلفات اشاره کرد و افزود: طی این مدت ۳۶ گزارش از طریق سامانه ۱۲۴ و ستادهای خبری ادارات صمت شهرستانهای استان دریافت و بررسی شد که در سه مورد، تخلف احراز و پرونده برای رسیدگی به ادارهکل تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
۳۸۴ گشت مشترک برای نظارت بر بازار مدارس
معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: همزمان با بازگشایی مدارس، ۳۸۴ مورد گشت مشترک با هدف نظارت بر فعالیت واحدهای مرتبط انجام شد که در نتیجه آن ۶۴ پرونده تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
سردارزاده از شهروندان خواست در صورت مشاهده مواردی مانند گرانفروشی، کمفروشی، درج نکردن قیمت یا سایر تخلفات اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ یا ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانها اطلاع دهند.
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