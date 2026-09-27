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۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

برخورد قطار با عابر پیاده در ساری

برخورد قطار با عابر پیاده در ساری

ساری- برخورد قطار با عابر پیاده در محدوده بلوار عسگری محمدیان ساری، جان یک مرد ۳۵ ساله را گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخورد قطار با عابر پیاده در محدوده بلوار عسگری محمدیان ساری، جان یک مرد ۳۵ ساله را گرفت.

پس از اعلام وقوع حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران یک تیم از پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی برای بررسی وضعیت حادثه‌دیده به محل اعزام شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران، فرد حادثه‌دیده که مردی ۳۵ ساله بود، بر اثر شدت جراحات ناشی از برخورد با قطار در محل حادثه جان باخت.

جزئیات بیشتر درباره علت وقوع این حادثه از سوی مراجع مربوطه اعلام نشده است.

کد مطلب 6959804

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