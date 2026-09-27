شرایط تأمین مالی ۳۳ پروژه از منابع مالیاتی در استان سمنان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان ضمن اشاره به رویکرد مدیریت استان در فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی، اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید صرفاً منتظر اعتبارات متعارف و بودجه‌های سنواتی بمانند و باید از روش‌های جدید برای تأمین منابع پروژه‌های اولویت‌دار استفاده کنند.

وی افزود: بر اساس گزارش رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان از منابع مالیاتی برای تأمین مالی ۳۳ پروژه در استان سمنان اختصاص یافته که می‌تواند روند تکمیل طرح‌های مهم و مورد نیاز مردم را سرعت ببخشد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه این منابع در حوزه‌های مختلف هزینه خواهد شد، یادآور شد: پروژه‌های آموزشی، آب و آبرسانی، راه و حمل‌ونقل، ورزش، امدادی، محیط‌زیست و زیرساخت‌های عمومی در فهرست طرح‌های مشمول مالیات نشان‌دار قرار دارند که از جمله آنها می‌توان به محور شاهرود-طرود-معلمان، تأمین آب شرب گرمسار، حفر و تجهیز چاه‌های شاهرود و احداث آموزشگاه ۱۲ کلاسه شهرک مهر دامغان اشاره کرد.

دهرویه توضیح داد: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان از منابع مالیاتی برای تأمین مالی حدود ۵۱ پروژه استان اختصاص یافته بود و با احتساب منابع سال جاری، مجموع اعتبارات مالیاتی اختصاص‌یافته در قالب این طرح طی سه سال از ۸۱۰ میلیارد تومان فراتر می‌رود.

وی مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه استان را از مزیت‌های این طرح دانست و خاطر نشان کرد: در مالیات‌های نشان‌دار، صاحبان مشاغل واجد شرایط می‌توانند پروژه اولویت‌دار مورد نظر خود را انتخاب کنند تا مالیات پرداختی آنان به تأمین مالی همان پروژه اختصاص یابد؛ رویکردی که به گفته وی، حرکت مدیریت استان از «انتظار برای تخصیص اعتبار» به سمت پیگیری فعال منابع را دنبال می‌کند.