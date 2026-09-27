محموله محرمانه نیروی فضایی آمریکا به مدار زمین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، طی این ماموریت یک موشک فالکون ۹ همراه محموله ماموریت USSF۳۸۵ برای نیروی فضایی از مقر فضایی وندربرگ در کالیفرنیا در ساعت ۱۴ به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شد.

بوستر نخست موشک طبق برنامه ریزی های انجام شده ۸.۵ دقیقه بعد جدا شد و روی پهپاد کشتی اسپیس ایکس در اقیانوس آرام فرود آمد. این دهمین پرتاب و فرود بوستر مذکور بود. اطلاعات زیادی درباره ماموریت USSF-۳۸۵ در دسترس نیست و فعالیت ها و محموله آن محرمانه است. حتی به طور دقیق مشخص نیست محموله این ماموریت به کجا می رود. اسپیس ایکس نیز پخش زنده ماموریت را مدت کوتاهی پس از فرود بوستر روی پهپاد کشتی قطع کرد.

این سومین ماموریت نیروی فضایی آمریکاست که طی ۱۶ روز گذشته توسط اسپیس ایکس انجام می شود. فالکون ۹ محموله ماموریت های محرمانه USSF۲۵۹ و USSF۱۵۳ را نیز در ماه سپتامبر به مدار زمین برده است.

موشک اسپیس ایکس تا این نقطه از ۲۰۲۶ میلادی ۱۰۸ بار به مدار زمین پرتاب شده که ۷۵ درصد آنها به گسترش ابر خوشه استارلینک مرتبط بوده که هم اکنون بیش از ۱۱ هزار ماهواره در مدار پایین زمین دارد.