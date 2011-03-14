به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری درباره قضاوت داوران در هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور گفت: به جز بازی پرسپولیس و شهرداری تبریز که داور (محسن قهرمانی) به اشتباه در دقیقه 48 برای پیروزی پنالتی نگرفت، در دیدارهای دیگر صحنه‌های تاثیرگذاری نداشتیم.

وی با استناد به گزارش ناظران و فیلم بازی‌ها، قضاوت همه دیدارهای هفته بیست و ششم را مطلوب خواند و گفت: البته در بازی استقلال و سایپا داور می توانست در یک صحنه به مهاجم استقلال آوانتاژ دهد اما این کار را نکرد.

سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: آوانتاژ موضوعی است که در اختیار داور قرار دارد و به جهت زیبا شدن و جذاب شدن بازی مورد استفاده قرار می گیرد اما اگر هم داور نخواهد از آن استفاده کند زیاد جای ایراد نیست. دیروز هم در دو بازی حساس که میزبان‌ها باختند خوشبختانه مشکل داوری نبود.

وی در خصوص انتخاب داور شهرآورد هفتادم تهران و گمانه زنی‌هایی که در این رابطه مطرح شده است، گفت: باتوجه به اینکه داربی بازی حساسی است و سیاست فدراسیون بر این است که داور ایرانی باشد، ما داورانی که عملکرد خوبی دارند را انتخاب می کنیم، چرا که در شهرآوردهایی که داوران ایرانی قضاوت کرده‌اند، عملکردشان به گواه کارشناسان حتی بهتر از داوران خارجی بوده است.

عسگری انتخاب داور ایرانی برای قضاوت شهرآورد را به نوعی حمایت از جامعه داوری عنوان کرد و گفت: برهمین اساس گزینه‌هایی برای قضاوت در شهرآورد تهران مدنظرمان است که 5 تا 6 داور هستند. البته ملاک انتخاب ما عملکرد داور در یک هفته پیش از داربی به علاوه تجربه داوران است اما نام‌هایی که به صورت قطعی اعلام شده را تایید نمی‌کنم.

سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال درباره اتفاقات لیگ یک و محرومیت یک تیم داوری گفت: وظایف و اختیارات کمیته داوران در لیگ یک بر این اساس است که باتوجه به حساسیت، توانایی و شرایط بازی، داور را انتخاب کند. اما مشکلی که ما در این باره داریم که یک مشکل کلی است، این است که این مسابقات به صورت همزمان برگزار می شود و حداکثر اختلاف یک روز است.

وی که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می کرد، افزود: به همین دلیل نمی توانیم از داوران شاخص در این رقابت‌ها استفاده کنیم و فقط می توانیم از داوران شاخص در رقابت‌های پلی‌آف بهره ببریم. اگر تمهیداتی اندیشه شود که اختلاف بازی‌های لیگ یک و برتر سه تا چهار روز باشد می توانیم از داوران شاخص در این رقابت‌ها استفاده کنیم.

وی درباره شایعه تبانی داوران درلیگ یک و گرفتن پنالتی‌های مشکوک برای برخی تیم‌ها گفت: تبانی داوران در لیگ یک را به شدت رد می کنم. ما بررسی کرده‌ایم و آن تیم داوری که محروم شده، اشتباهات داوری تاثیرگذاری داشته و هرگز تبانی نبوده است.

عسگری با تاکید بر اینکه "داورانی که تبانی کنند از جامعه داوری حذف می شوند"، افزود: در مورد پنالتی‌های مشکوک هم باید بگویم، این پنالتی‌ها اتفاق افتاده‌اند و داور نمی تواند این پنالتی‌ها را نگیرد. از لحاظ فنی خطا انجام شده و داوران باید خطا را بگیرند. اینکه چرا خطای پنالتی صورت گرفته است به بازیکنان ربط دارد نه به داوران. آنها وظیفه شان را انجام داده اند.

وی تصریح کرد: ما در کار داورها در همه رده‌ها نظارت و کنترل داریم و مطمئنا هیچ داوری نمی خواهد که با تبانی و اینگونه مسائل کارنامه‌اش را لکه‌دار کند. این مسائل همیشه مطرح بوده اما مستندی ارائه نشده است. من از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال اعلام می کنم هر کس که مدرک مستندی درباره تبانی و مسائل مربوط به آن دارد به ما ارائه کند تا سریعا با آن برخورد کنیم.

حسین عسگری در پایان گفت: کمیته داوران پیشنهاد افزایش حقوق را به کفاشیان، محمد نبی و عزیزالله محمدی داده است و تاکید ما بر این است که افزایش مبلغ دستمزد در رده‌های لیگ برتر باشد، چرا که در این رده‌ها واقعا حق الزحمه داوران پایین است.