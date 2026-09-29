دو اتفاق متفاوت در شروع لیگ برتر؛ پخش زنده به بخش فوتبال زنان هم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دو هفته از فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان گذشته و در همین مدت کوتاه علاوه بر نتایج و اتفاقات داخل زمین، دو موضوع بیشتر از سایر مسائل مورد توجه قرار گرفته است؛ حواشی داوری که بار دیگر به یکی از بحث‌های جدی لیگ تبدیل شده و افزایش پخش زنده مسابقات که باعث شده بازی‌های بیشتری در دسترس مخاطبان قرار بگیرد. دو اتفاق از جنس متفاوت که یکی به چالش‌های قدیمی فوتبال زنان برمی‌گردد و دیگری می‌تواند به دیده‌شدن بیشتر این رقابت‌ها کمک کند.

داوری مسئله‌ای که دوباره خودش را نشان داد

در همین دو هفته ابتدایی چند تصمیم داوری محل بحث قرار گرفته و مسابقه خاتون بم و استقلال تهران یکی از جدی‌ترین نمونه‌ها بوده است. صحنه برخورد هاجر دباغی و فاطمه امینه‌برازجانی در دقیقه ۲۳ واکنش هر دو تیم را به دنبال داشت و دو باشگاه روایت متفاوتی از آن صحنه ارائه کردند.

استقلال معتقد بود مدافع خاتون باید به دلیل جلوگیری از یک موقعیت آشکار گلزنی اخراج می‌شد در حالی که از سوی خاتون خطای مهاجم استقلال پیش از برخورد مورد تأکید قرار گرفت. تغییر تصمیم داور پس از مشورت با کمک‌داور و همچنین اخطار به بازیکنی غیر از فرد حاضر در صحنه باعث شد این اتفاق به یکی از بحث‌های اصلی هفته دوم تبدیل شود.

این ماجرا در شرایطی رخ داده که وضعیت داوری فوتبال زنان نیز در سال‌های اخیر با حواشی مختلفی همراه بوده است. کناره‌گیری چهره‌هایی مانند مهسا قربانی و سحر بی‌باک و بحث درباره تعداد داوران باتجربه اهمیت توجه بیشتر به این بخش را نشان می‌دهد. ورود احتمالی فناوری کمک‌داور ویدئویی نیز اگرچه می‌تواند بخشی از خطاهای تصمیم‌گیری را کاهش دهد ولی به تنهایی مسئله آموزش، تجربه و حفظ نیروهای نخبه داوری را حل نمی‌کند.

مسابقات بیشتری دیده می‌شوند

در دو هفته ابتدایی فصل جدید پخش زنده مسابقات فوتبال زنان نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده است. در یکی از هفته‌های ابتدایی سه مسابقه از پنج دیدار لیگ به صورت زنده پخش شد؛ اتفاقی که نشان می‌دهد پوشش تصویری مسابقات دیگر محدود به موارد پراکنده نیست و می‌تواند به یک رویه ثابت در لیگ تبدیل شود.

پیش از این نیز تیم‌هایی مانند پرسپولیس و گل‌گهر و در مقاطعی ایستا برای پخش زنده مسابقات خانگی خود اقدام کرده بودند اما این روند فراگیر نبود و بخش قابل توجهی از بازی‌های لیگ بدون پوشش زنده برگزار می‌شد. حالا با افزایش تعداد مسابقات پخش‌شده این انتظار شکل گرفته که پوشش تصویری به همه دیدارهای لیگ برسد و مخاطبان برای دنبال‌کردن مسابقات وابسته به گزارش‌های پس از بازی نباشند.

بدون تردید دو هفته برای قضاوت درباره مسیر فصل کافی نیست اما همین شروع نشان داده که فوتبال زنان علاوه بر رقابت داخل زمین در دو حوزه داوری و پوشش رسانه‌ای نیز در حال تجربه تغییرات و چالش‌های مهمی است؛ موضوعاتی که در ادامه فصل احتمالاً بیشتر از گذشته مورد توجه قرار خواهند گرفت.