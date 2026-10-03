به گزارش خبرنگار مهر، پس از لغو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برابر گینه بیسائو، برنامه آماده‌سازی شاگردان امیر قلعه‌نویی وارد مرحله جدیدی شده است. این در حالی است که بازیکنان حاضر در آخرین فهرست تیم ملی پس از پایان اردوی اخیر، به باشگاه‌های خود بازگشته‌اند اما مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، همچنان پیگیر برگزاری سومین دیدار تدارکاتی تیم ملی در این فیفادی است.

تاج به بخش بین‌الملل فدراسیون فوتبال تاکید کرده است مطابق درخواست قبلی کادر فنی، زمینه برگزاری دیداری تدارکاتی با یکی از تیم‌های آفریقایی برای روز ۱۴ مهرماه فراهم شود. فدراسیون در حال رایزنی برای نهایی کردن این مسابقه است و در صورتی که تا ظهر امروز برگزاری آن قطعی شود، قرار است اعضای تیم ملی امشب بار دیگر در هتل المپیک گرد هم بیایند و فردا راهی ترکیه شوند تا این مسابقه را در این کشور برگزار کنند.

این تصمیم در شرایطی دنبال می‌شود که امیر قلعه‌نویی پس از دو شکست اخیر تیم ملی برابر ازبکستان و روسیه از عملکرد بازیکنان و شرایط فنی تیم رضایت نداشته و قصد داشت پس از ایجاد تغییرات و ترمیم ترکیب تیم ملی، در ادامه مسیر به مصاف رقیب جدیدی برود.

اصرار فدراسیون برای برگزاری سومین مسابقه در همین فیفادی در حالی است که نتیجه این دیدار می‌تواند اهمیت زیادی برای تیم ملی داشته باشد. شکست احتمالی در سومین مسابقه متوالی نه تنها فشارها را بر کادر فنی افزایش خواهد داد، بلکه می‌تواند تبعاتی را برای ارکان تصمیم‌گیر فدراسیون فوتبال نیز به همراه داشته باشد. موضوعی که حساسیت تصمیم‌گیری درباره برگزاری این بازی را دوچندان کرده است.