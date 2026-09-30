به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مبل شنی یک نفره و دو نفره برای استفاده تمامی افراد خانواده با سایز های مختلف و تحمل وزن بالا با پارچه های متنوع و در تنوع رنگ های زیاد تولید می شود. انواع مدل های بزرگ و کوچک برای راحتی بیشتر با بهترین پارچه های مبلی و بهترین مواد داخلی با قیمت ارزان تولید می شوند.

چرا خرید مستقیم از تولیدکننده؟

خرید مستقیم مبل شنی از تولید کننده این امکان را به شما میدهد که در انتخاب رنگ و نوع پارچه با مشاورین شرکت شاپ اینتکس تماس بگیرید و بهترین گزینه را انتخاب کنید، از جهتی دیگر انواع مبل شنی را میتوانید با قیمت ارزان به صورت مستقیم خریداری کنید و در کمترین زمان ممکن مبل را تحویل بگیرید.

مبل شنی چیست و چرا محبوب است؟

مبل شنی از جنس پارچه های چرم و پارچه های خز و حوله ای و برزنتی و مخمل و غیره.... است که با مواد یونولیت فومی ساچمه ای و یا با الیاف مصنوعی پر میشود که هر دو دارای نرمی و حالت پذیری بالایی هستند و در هنگام نشستن افراد تمامی قسمت های بدن را پوشش میدهد . این نوع مبل راحتی به علت سبک بودن و حالت طبی که دارند برای تمامی افراد قابلیت استفاده را دارند. رنگ بندی فوق العاده و نیز طراحی زیبا مناسب هر مکان و نیز قیمت مناسب محبوبیت مبل های شنی را چند برابر کرده است.

انواع مبل شنی:

انواع مدل های مبل شنی با سایز های مختلف در مدل های گلابی ، مثلثی ، دایره ای ، سوسیسی شکل یا بیضی ، مستطیل ، مربع ، استوانه ای تولید میشوند که هر کدام دارای اندازه های مختلف و با انواع پارچه های مختلف تولید میشوند. هر کدام از این مبل ها برای استفاده های مختلف در مکان های مختلف قابلیت استفاده را دارند.

نکات فنی هنگام خرید (جنس پارچه، فوم، چارچوب)

برای خرید مبل شنی به جنس پارچه و نوع مواد داخلی و نیز آستری استفاده شده در داخل مبل باید دقت کرد. از طرفی نوع پارچه انتخابی را با کمک مشاورین این مجموعه انتخاب کنید که بهترین باشد و در طولانی مدت بتوانید از آن استفاده کنید . انتخاب نوع مواد داخلی نیز با شماست و میتوانید از یونولیت و یا الیاف مصنوعی استفاده کنید .

مقایسه قیمت:

مقایسه قیمت مبل های شنی یک نفره و دو نفره نسبت به مبل های چوبی و فلز بسیار به صرفه تر است و از نظر حجم و وزن نیز بسیار بهتر هستند. قیمت مبل شنی بستگی به نوع اندازه مبل شنی دارد اما در مجموع نسبت به مبل های راحتی موجود در بازار می توان گفت که بسیار ارزانتر هستند.

شارژ مبل شنی:

انواع مدل های مبل شنی بعد از چند وقت استفاده مقداری از حجم مواد داخل آن کاسته می شود، به همین دلیل باید به مواد داخل مبل یونولیت و یا الیاف اضافه کرد که به حالت اولیه برگردد. از قسمت زیر یک زیب وجود دارد که از آن قسمت میتوانید به داخل مبل یونولیت را اضافه کنید.

نگهداری از مبل شنی:

برای نگهداری از مبل شنی به چند نکته توجه کنید، باید روی مبل پرش نشود جرا که با پرش بر روی مبل فوم های داخل و یا الیاف به سمت بیرون فشار وارد میکند و باعث پارگی از قسمت دوخت ها می شود.

برای جا به جایی مبل از قسمت دسته بالای مبل اقدام نکنید چرا که در طولانی مدت باعث پارگی دسته مبل می شود، سعی کنید که مبل را از دو قسمت بگیرید و جا به جا کنید.

برای شستشوی رویه مبل باید پارچه رویی مبل را به آرامی جدا کنید و شستشو کنید و به ارامی در جای خود قرار دهید.

در جاهایی که زمین زبر برنده است مبل را بر روی زمین نکشید و مبل را از زمین بردارید و جا به جا کنید.

گارانتی و خدمات پس از فروش:

گارانتی مبل های شنی به مدت دوسال است و شامل گارانتی پارچه می شود. اما چنانچه پارچه به هر دلیلی پاره و یا صدمه ببیند شامل گارانتی نمیشود . مواد داخلی مبل نیز به علت افت کردن حجم یونولیت ها و فشرده شده نسبت به وزن افراد شامل گارانتی نمی شود.

جمع بندی:

در آخر در نظر داشته باشید که طراحی فوق العاده مبل های شنی این امکان را به شما می دهد که در مکان های مختلف با دیزاین های مختلف میتوانید از این مدل مبل ها استفاده کنید. ترکیب رنگ های مختلف و سایز های مختلف امکان انتخاب را برای شما آسانتر می کند. جدید بودن و کلاسیک بودن مبل شنی باعث زیبا شدن مکان هایی که از مبل استفاده می شود خواهد شد و تغییر را حس خواهید کرد.

تولید کننده مبل شنی شرکت شاپ اینتکس طی ۸ سال تجربه در ساخت انواع مبل شنی بهترین مدل های مبل های شنی را با کمترین قیمت و ارزان ترین قیمت در سراسر کشور عرضه می کند. برای خرید مدل های مختلف مبل راحتی یونولیتی و الیافی از طریق سایت و یا به صورت تلفنی می توانید اقدام کنید.

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