به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما به تأسیسات انرژی در منطقه کی‌یف و زیرساخت‌های بندر ایزماییل در رودخانه دانوب حمله کردیم.

در این بیانیه آمده است: یک محل استقرار موقت و یک مرکز کنترل پهپادهای نیروهای مسلح اوکراین در استان خارکیف با استفاده از بمب‌های FAB-۱۵۰۰ و موشک‌های هدایت‌شونده چندمنظوره هدف قرار گرفتند.

پیشتر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۳۸۴ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بلگورود، بریانسک، ولگوگراد و ورونژ منهدم کردند.

جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و کی‌یف و مسکو حملات پهپادی و موشکی علیه یکدیگر را افزایش داده اند.

جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی بود که کمتر از ۲۴ ساعت به این جنگ پایان خواهد داد. تداوم جنگ در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ، به شدت وجهه ترامپ را خراب کرده و ادعاهایش را بی اعتبار کرده است.