قصد اروپا برای مشروط کردن پرداخت وام به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای «رپورتور» به نقل از پیش نویس یک طرح شورای اروپا گزارش داد که رهبران اتحادیه اروپا قصد دارند از همه طرفهای ذیربط، از جمله اوکراین بخواهند تلاشهای خود را برای فراهم کردن شرایط پرداخت وام ۹۰ میلیارد یورویی برای سال ۲۰۲۶ افزایش دهند.
کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده است که اجرای اصلاحات و سیاستهای مورد توافق با اوکراین برای پرداختهای بیشتر ضروری است. این نهاد اروپایی تأکید کرده است که اجرای بهموقع این اصلاحات، شرط لازم برای پرداختهای مالی بعدی به کییف است.
بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، از مجموع ۴۵ میلیارد یورویی که برای حمایت از اوکراین در سال ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده، تاکنون نزدیک به ۱۵ میلیارد یورو پرداخت شده است و حدود ۲۰ میلیارد یورو دیگر از حمایت بودجهای به پیشرفت در اجرای اصلاحات وابسته است.
کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرده است که پرداخت بعدی در قالب کمک مالی کلان به ارزش تقریبی ۳.۷ میلیارد یورو، مشروط به اجرای شرایط و اصلاحات مربوطه خواهد بود.
اتحادیه اروپا از سالهای گذشته پرداخت بخشهایی از حمایت مالی خود به اوکراین را به اجرای اصلاحات در حوزههایی از جمله حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و تقویت تابآوری اقتصادی این کشور مرتبط کرده است. مکانیسم «تسهیلات اوکراین» نیز در مجموع بیش از ۵۰ میلیارد یورو کمک بلاعوض و وام برای دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ در نظر گرفته است که پرداخت آن به تحقق اهداف و اصلاحات تعیینشده در برنامه اوکراین وابسته است.
نظر شما