میلکی: فروش کود شیمیایی و گندم توسط واحدهای صنفی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان میلکی عصر چهارشنبه در نشست کمیته تنظیم بازار ضمن تاکید بر افزایش گشت های مشترک از واحدهای صنفی در شهرستان اظهار داشت: بازرسی ونظارت از بازار و اصناف باید تشدید و باواحدهای متخلف برخورد شدیدتری شود.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش تورم و گرانیها بازرسان نظارت بر بازار باید گشتهای مشترک را بیشتر کنند و با متخلفان صنفی برخورد کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان دشتستان نظارت بر سرویس مدارس را الزام دانست و تاکید کرد: باید نرخ سرویس مدارس با توجه به بازگشایی مورد بازرسی و نظارت قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان دشتستان با بیان اینکه فروش کود و گندم توسط واحدهای صنفی ممنوع است گفت: در راستای حمایت از کشاورزان بصورت مستمر از واحدهای توزیع کود شیمیایی با انجام گشت های مشترک بازرسی و نظارت بعمل آید و با واحدهای متخلف برخورد شود.