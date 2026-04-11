به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و نظارت بر فعالیت‌های واحدهای صنفی پلاستیک‌فروش و مواد شوینده، گشت مشترک بازرسی با حضور نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی سازمان صنعت معدن و تجارت اتاق اصناف جهاد کشاورزی و نماینده فرماندار در بازار شهر بوشهر انجام شد.

فرماندار بوشهر افزود: این بازرسی‌ها با محوریت کنترل قیمت‌ها بررسی درج نرخ روی کالاها جلوگیری از گران‌فروشی و نظارت بر تاریخ مصرف اقلام صنفی صورت گرفت که در نتیجه، پنج واحد صنفی متخلف پرونده تخلف تشکیل شد.

مظفری با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در نظارت بر بازار اظهار کرد: بازرسی‌های مشترک با جدیت در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت و با واحدهای متخلف مطابق ضوابط قانونی برخورد می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به نقش بازرسی‌های میدانی در صیانت از حقوق شهروندان افزود: نظارت مستمر در سطح بازار از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با تخلفات صنفی و ارتقای سلامت اقتصادی است.

فرماندار بوشهر همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی موارد را از طریق سامانه‌های ارتباطی دستگاه‌های نظارتی اعلام تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی انجام شود.

گشت‌های مشترک نظارتی در قالب برنامه‌های دوره‌ای فرمانداری شهرستان بوشهر و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در نقاط مختلف شهرستان بوشهر اجرا می‌شود.