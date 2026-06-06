واحدهای صنفی در دشتستان زیر ذره بین بازرسی

به گزارش خبرنگار مهر، علی حق رو صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بازرسی‌ها منجر به شناسایی ۳۰ واحد صنفی متخلف نظیر گرانفروشی، کم فروشی و درج‌نکردن قیمت شده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان با اشاره به وجود بیشترین تعداد واحدهای صنفی استان در شهرستان دشتستان، تصریح کرد: نظارت و بازرسی از اصناف دشتستان با تمام ظرفیت و به شکل مستمر در زمینه رعایت کردن حقوق مصرف کنندگان اجرا می شود.

حق رو اضافه کرد: برخورد با واحدهای صنفی متخلف در دشتستان با جدیت ادامه دارد و گشت های مشترک بازرسی از همه بخش های شهرستان انجام خواهد شد.