فکت چک؛ اخباری که ۸ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-موافقت دولت با استیضاح میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
-صدور هشدار جدید برای خروج شهروندان اروپایی از ایران
-حضور مقامات عربستان و اردن در جلسه دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونسیتی در ابوظبی
-ارتباط حزبالله با گروهک بازداشتشده در استان درعا سوریه
-ربایش هواپیمای «فلای دبی» امارات از مبدأ دبی به تلآویو
-صدور مجوز کشتار و عرضه گوشت تک سمیان (اسب، الاغ و قاطر)
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