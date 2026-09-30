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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

فکت چک؛ اخباری که ۸ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۸ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-موافقت دولت با استیضاح میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

-صدور هشدار جدید برای خروج شهروندان اروپایی از ایران

-حضور مقامات عربستان و اردن در جلسه دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونسیتی در ابوظبی

-ارتباط حزب‌الله با گروهک بازداشت‌شده در استان درعا سوریه

-ربایش هواپیمای «فلای دبی» امارات از مبدأ دبی به تل‌آویو

-صدور مجوز کشتار و عرضه گوشت تک سمیان (اسب، الاغ و قاطر)

فکت چک؛ اخباری که ۸ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6964022
مریم علی بابایی

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