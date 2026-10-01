شهادت ۸ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، در پی حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف شهرهای غزه و خان‌یونس، دست‌کم هشت فلسطینی از جمله یک کودک، دو زن و یک خبرنگار به شهادت رسیدند و بیش از ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس اعلام منابع بیمارستانی در نوار غزه، «محمد عبدالعزیز النجار» خبرنگار فلسطینی نیز در میان شهدای این حملات قرار دارد.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد: با شهادت این خبرنگار، شمار خبرنگارانی که از آغاز جنگ در این منطقه به شهادت رسیده‌اند به ۲۶۳ نفر افزایش یافته است.

در غرب شهر غزه، «ایمان رامز عبدالعال» بر اثر حمله به یک واحد مسکونی در نزدیکی بیمارستان الشفاء به شهادت رسید.

همچنین در محله تل‌الهوی در جنوب غربی غزه، پنج فلسطینی در پی هدف قرار گرفتن یک خودرو در نزدیکی تقاطع شورای وزیران به شهادت رسیدند که «اشرف ابوغبن» نیز پس از شدت جراحات وارده جان باخت.

در شمال خان‌یونس نیز «بلال السمیری» در نزدیکی تقاطع المطاحن در منطقه القراره هدف قرار گرفت و به شهادت رسید.

همچنین در حمله پهپاد رژیم صهیونیستی به چادر محل اسکان آوارگان در غرب خان‌یونس، چهار فلسطینی از جمله دو کودک زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

در شرق محله التفاح شهر غزه نیز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چهار حمله به منازل مسکونی در نزدیکی تقاطع السنافور انجام دادند.