به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی بعدازظهر امروز چهارشنبه در حاشیه برگزاری اردوی راهیان پیشرفت و بازدید از مجموعه کشت و صنعت ماهوردشت یافته که با حضور فاتحی، مدیرکل صدا و سیمای استان لرستان، سیف، فرماندار شهرستان چگنی و جمعی از معاونان و مدیران صدا و سیمای مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه کشت و صنعت ماهوردشت یافته در سه حوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری فعالیت می‌کند.

وی افزود: این ظرفیت هزار و ۸۰۰ هکتاری که سال‌ها غیرفعال بود، اکنون به مرحله بهره‌برداری رسیده و کشاورزی بهره‌ور، دانش‌بنیان و تولید پایدار که از رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی در مسیر تأمین امنیت غذایی است، در این مجموعه تحقق یافته است.

صادرات محصولات گلخانه‌ای به خارج از کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اهمیت تأمین امنیت غذایی به عنوان یکی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر ۳۱ هکتار گلخانه توسط سرمایه‌گذار در این مجموعه ایجاد شده است.

صیادی تصریح کرد: محصولات تولیدی این گلخانه‌ها شامل گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای است که بخشی از آنها به خارج از کشور صادر می‌شود.

تولید ۱۰ برابر بیشتر با یک‌دهم مصرف آب

وی در تشریح مزیت‌های کشت گلخانه‌ای نسبت به کشت در فضای باز گفت: شاخص اصلی این مدل کشت، افزایش ۱۰ برابری تولید در واحد سطح و کاهش میزان مصرف آب به یک‌دهم فضای باز است که این موضوع، ماهیت اصلی کشاورزی گلخانه‌ای را تشکیل می‌دهد.

صدور ۳۶۱ مجوز گلخانه‌ای در لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ها از اولویت‌ها و مورد تأکید مسئولان استان است، به آخرین وضعیت صدور مجوزهای گلخانه‌ای اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۴۹ مجوز به مساحت ۱۰۶ هکتار با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد و همچنین ۱۱۲ مجوز با پیشرفت فیزیکی بین ۲۰ تا ۹۵ درصد در سطح استان صادر شده است.

توسعه کشت گلخانه‌ای در نقاط مستعد استان

صیادی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت حفاظت از منابع پایه آب و خاک، سیاست اصلی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، توسعه و ترویج کشت‌های گلخانه‌ای در تمامی نقاط مستعد استان است.

وی تأکید کرد: توسعه این نوع کشت می‌تواند در کنار افزایش بهره‌وری تولید، زمینه استفاده بهینه‌تر از منابع آب و خاک و حرکت به سمت کشاورزی پایدار را فراهم کند.