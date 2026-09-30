گفتار درمانی ترامپ برای کنترل قیمت سوخت در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی ادعا کرد: خرسندم اعلام کنم که آخرین نیروهای آمریکایی در حال ترک [عراق] هستند. ما ۲۳ سال است که در عراق می‌ جنگیم؛ جنگی که به کشته شدن ۴۵۰۰ سرباز و زخمی شدن ۳۱ هزار نفر دیگر انجامیده است!

رئیس‌ جمهور آمریکا مدعی شد: ما عراق را در حالی ترک می‌کنیم که نخست‌ وزیری فوق‌العاده بر سر کار است. خروج نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل، پایان‌ بخش حضور نظامی‌ است که سال‌ ها پیش آغاز شده بود. من بر سر دوراهی مانده بودم: ماندن در عراق یا ترک آنجا. تصمیم گرفتم که زمان بازگشت آمریکایی‌ها به خانه فرا رسیده است.

وی سپس با تکرار عادت خودستایی اش، ادعا کرد: مأموریتی روشن تعیین کردم، ابزارهای لازم برای انجام آن را در اختیار فرماندهانمان قرار دادم و اجازه ندادم که حضوری موقت به حضوری دائمی بدل شود. امروز روزی بزرگ برای آمریکا، پیروزی‌ برای ایالات متحده و عراق، و پیروزی‌ قاطع بر داعش است! برخلاف روند خروج از افغانستان، فرایند عقب‌نشینی نیروها و تجهیزات از اربیل به شکلی منظم در حال انجام است! این خروج منظم از اربیل، پایان‌ بخش اقدامی بسیار پرهزینه است.

این در حالیست که بر اساس اعلام محافل رسانه ای عراق، آمریکا ظاهرا تجهیزات خود را از عراق خارج کرده، اما در عمل مأموریت های پلید خود را به روش های دیگر در این کشور پیگیری می کند.

از سوی دیگر، ادعای پیروزی آمریکا بر تروریست های مصنوع محور غربی- عبری- عربی در حالیست که خود وی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، دولت دموکرات ها در کشورش را مسئول و مسبب خلق این تروریست ها خوانده بود و این واقعیت را افشا کرد.

«دونالد ترامپ» در خصوص ایران نیز با تکرار مکررات پیشین با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات میان دوره ای کنگره و تلاش برای گفتاردرمانی با هدف کاهش قیمت سوخت در کشورش، مدعی شد: به‌ زودی شاهد تحولاتی در خصوص ایران خواهید بود. ما کنترل تقریبا کاملی بر تنگه هرمز داریم! حجم نفتی که طی ۳ روز گذشته از طریق تنگه هرمز منتقل کردیم، در تاریخ بی‌سابقه بود! ما به‌زودی به پیروزی خواهیم رسید. ما فقط ۱۸ نظامی (در جریان تجاوز به ایران) از دست داده‌ایم!

وی که نمی تواند خوی توحش خود را در تجاوز غیرقانونی به ایران مخفی کند، ادعا کرد: ایران در این جنگ ۴۵۰۰ نفر را از دست داد. اقتصاد ایران ویران شده است و ما به هر طریق ممکن در جنگ علیه تهران پیروز خواهیم شد!

ترامپ سخنانی تبلیغاتی اش را چنین ادامه داد: ما بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را داریم و ۲۱ تریلیون دلار سرمایه جذب کرده‌ایم. در طول ۱۷ ماه دوران مسئولیت من، هیچ‌کس به‌طور غیرقانونی وارد ایالات متحده نشده است.