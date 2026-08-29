به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، منابع آگاه اعلام کردند که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد کمک‌های نظامی این کشور به یکی از متحدان کلیدی خود در خاورمیانه را قطع کند.

بر اساس این گزارش، وزارت جنگ آمریکا در دیدارهای مسئولان آن با شخصیت های وابسته به اقلیم کردستان عراق اطلاع داده است که دولت این کشور قصد ندارد توافقنامه ای را که بر اساس آن کمک‌های امنیتی در اختیار نیروهای پیشمرگ قرار می گیرد تمدید کند.

در این گزارش آمده است، مسئولان اقلیم کردستان عراق نگران هستند که قطع این بودجه خلأ قدرت ایجاد کند.

تحلیلگران معتقدند پایان کمک‌های امنیتی به پیشمرگ‌ها یک شریک دیرینه آمریکا در عراق را تضعیف خواهد کرد و این پیام را به متحدان آمریکا در منطقه خواهد داد که واشنگتن قابل اعتماد نیست.

تفاهمنامه میان وزارت جنگ آمریکا و دولت اقلیم کردستان عراق در تاریخ ۳۰ سپتامبر به پایان می رسد. این تاریخ همزمان با روزی است که آمریکا و سایر کشورها آخرین نیروهای باقی مانده خود را از عراق خارج خواهند کرد.

تنها پایگاه نظامی باقی مانده آمریکا در عراق که در اربیل مرکز اقلیم کردستان این کشور قرار دارد، قرار است ماه آینده و پس از خروج نیروهای ائتلاف تعطیل شود.

نیروهای پیشمرگ که حدود ۱۸۰ هزار نیرو در اقلیم کردستان عراق دارند، در سال ۲۰۲۶ از طریق برنامه وزارت جنگ آمریکا ۶۱ میلیون دلار برای خرید تسلیحات و آموزش نظامی هزینه دریافت کردند.