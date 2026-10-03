به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پیام تصویری که ماهیت انتخاباتی دارد، بار دیگر با تکرار وعده مالی غیر قابل اجرای خود گفت که اگر جمهوری‌خواهان در هر ۲ مجلس نمایندگان و سنا پیروز شوند، به هر شهروند بزرگسال آمریکایی ۵ هزار دلار داده خواهد شد!

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: جمهوری‌خواهان می‌ توانند این کار را انجام دهند،‌ دموکرات‌ ها نمی‌ توانند!

این در حالی است که تعداد کمی از قانون گذاران جمهوری خواه از وعده های عوام فریبانه ترامپ حمایت کرده اند و نامزدهای حزب مذکور در تبلیغات انتخاباتی خود روی این موضوع مانور نمی دهند. بسیاری از این قانون گذاران نسبت به هزینه های سرسام آور اجرای وعده های دروغین ترامپ و تأثیر آن بر تورم ابراز نگرانی کرده اند.

در حال حاضر تعداد شهروندان آمریکایی ۲۴۵ میلیون نفر برآورد شده و اجرای این وعده های ترامپ به ۱.۲۲۰ تریلیون دلار هزینه نیاز دارد.