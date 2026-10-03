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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹

تلاش ترامپ برای نجات هم‌حزبی‌ها در کنگره با تکرار وعده ۵ هزار دلاری

تلاش ترامپ برای نجات هم‌حزبی‌ها در کنگره با تکرار وعده ۵ هزار دلاری

ترامپ بار دیگر با مطرح کردن وعده مالی غیرقابل اجرای خود، نگاه‌ها را به سوی تلاش‌های ناکامش در نجات هم‌حزبی ها در انتخابات کنگره معطوف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پیام تصویری که ماهیت انتخاباتی دارد، بار دیگر با تکرار وعده مالی غیر قابل اجرای خود گفت که اگر جمهوری‌خواهان در هر ۲ مجلس نمایندگان و سنا پیروز شوند، به هر شهروند بزرگسال آمریکایی ۵ هزار دلار داده خواهد شد!

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: جمهوری‌خواهان می‌ توانند این کار را انجام دهند،‌ دموکرات‌ ها نمی‌ توانند!

این در حالی است که تعداد کمی از قانون گذاران جمهوری خواه از وعده های عوام فریبانه ترامپ حمایت کرده اند و نامزدهای حزب مذکور در تبلیغات انتخاباتی خود روی این موضوع مانور نمی دهند. بسیاری از این قانون گذاران نسبت به هزینه های سرسام آور اجرای وعده های دروغین ترامپ و تأثیر آن بر تورم ابراز نگرانی کرده اند.

در حال حاضر تعداد شهروندان آمریکایی ۲۴۵ میلیون نفر برآورد شده و اجرای این وعده های ترامپ به ۱.۲۲۰ تریلیون دلار هزینه نیاز دارد.

کد مطلب 6966671

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    نظرات

    • US ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      مردم آمریکا پولکی هستند و خدایشان پول هست! ترامپ خوب به این ضعف واقف هست! زمانی که می خواست رییس جمهور بشه با ایلان ماسک از همین حقه وارد شد و بعد علاوه بر اینکه نداد! تمام مزایای مدارس و بیمه و همه چیز رو متوقف کرد، گول این اوباش رو نباید خورد

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