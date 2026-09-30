به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در اظهارات و ادعاهای تکراری درباره ایران، از احتمال حمله نظامی به ایران یا دستیابی به توافق با این کشور سخن گفت.
ترامپ با بیان اینکه آمریکا باید در این زمینه تصمیم بگیرد، اظهار کرد: «شاید به ایران حمله کنیم و شاید به توافق برسیم؛ به هر حال باید تصمیم بگیریم و جنگ خیلی زود به یک شکل یا شکل دیگر پایان خواهد یافت.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره حادثه مربوط به یک فروند هواپیمای «فلایدبی» گفتوگو کرده است.
ترامپ همچنین گفت که در گفتوگو با رئیسجمهور چین، موضوع آزادی زندانیان سیاسی را مورد بحث قرار داده است.
وی درباره آزادی مظنونان حادثه پایگاه «فیرفورد» در انگلیس نیز اظهار کرد که علت اقدام انگلیس برای آزادی این افراد امروز مشخص خواهد شد.
رئیس دولت تروریستی آمریکا درباره گرانی گازوئیل نیز ادعا کرد که وضعیت گازوئیل نه به خاطر خاورمیانه، بلکه به دلیل وقایع جاری در روسیه، به شدت وخیمتر شده است.
وی با بیان اینکه پالایشگاههای گازوئیل با سرعتی نگرانکننده از کار میافتند، افزود: اگر این اتفاق نمیافتاد، ما مشکل گازوئیل نداشتیم.
ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود دروغهای قبلی خود درباره تعداد تلفات آمریکا در جنگ با ایران را تکرار کرد و گفت: در این جنگ فقط ۱۸ آمریکایی کشته شدهاند؛ در حالی که در جنگ عراق ۴۵۰۰ نفر کشته شده اند.
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به احتمال پیروزی حزب دموکرات در انتخابات میاندورهای آمریکا مدعی شد: اگر دموکراتها روی کار بیایند، قیمتها دو برابر خواهد شد.
رئیس جمهور تروریست آمریکا با بیان اینکه دموکراتها بدترین سیاستها را دارند، مدعی شد: با روی کار آمدن آنها، آمریکا دچار رکود اقتصادی شدید خواهد شد و ما با وضعیت بسیار وخیمی مواجه خواهیم شد.
ایران دو گزینه دارد؛ توافق یا بمباران
ترامپ گفت: فرصت برای دستیابی به توافق با ایران رو به پایان است و واشنگتن در قبال تهران تنها دو گزینه را پیش روی خود میبیند: دستیابی به توافق یا بمباران.
وی افزود: «شاید آنها را بمباران کنیم. باید این تصمیم را بگیریم؛ یا آنها را بمباران کنیم یا به توافق برسیم.
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد: ایران با بحرانهای اقتصادی و نظامی و نیز اختلاف میان رهبران این کشور بر سر کنترل قدرت مواجه است.
ترامپ همچنین تأکید کرد: واشنگتن بهزودی به آنچه وی «دخالت ایران» در حادثه پایگاه «فرفورد» در انگلیس خواند، پاسخ خواهد داد.
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