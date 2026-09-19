هشدار سفارت آمریکا در کشورهای منطقه به اتباع آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد: اتباع آمریکایی باید از احتمال بسته شدن حریم هوایی و لغو پروازها مطلع باشند.

این سفارتخانه افزود: اتباع آمریکایی که در حال حاضر در منطقه خاورمیانه حضور دارند، باید حداکثر جانب احتیاط را رعایت کرده و هوشیار باشند.

شبکه العهد نیز گزارش داد که سفارت آمریکا در کویت، بحرین و لبنان از اتباع آمریکایی خواست تا حداکثر جانب احتیاط را رعایت کرده و هوشیار باشند.

سفارت آمریکا در عربستان، سرزمین های اشغالی، قطر، عمان و اردن نیز هشدار مشابهی را برای اتباع آمریکایی صادر کرده است.

همچنین روزنامه یدیعوت آحارانوت چاپ سرزمین های اشغالی نیز نوشت که سفارت آمریکا در اسرائیل برای اتباع خود هشدار امنیتی صادر کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به تشدید تنش میان عربستان و انصارالله هشدار داد

وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه ای نسبت به احتمال تشدید درگیری میان عربستان سعودی و انصارالله یمن هشدار داد.

این وزارتخانه همچنین از اتباع آمریکایی که هم‌اکنون در خاورمیانه حضور دارند خواست با توجه به احتمال لغو پروازهای هوایی احتیاط کنند.

وزارت امور خارجه عربستان از شهروندان آمریکایی خارج از منطقه خاورمیانه نیز خواست با توجه به شرایط موجود، در تصمیم خود برای سفر به این منطقه یا عبور از آن به‌طور جدی تجدیدنظر کنند.