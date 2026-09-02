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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

کاردار جدید سفارت آمریکا در عراق مشخص شد

کاردار جدید سفارت آمریکا در عراق مشخص شد

رسانه ها از بازگشت «استیون فاگین» به عنوان کاردار سفارت آمریکا در عراق خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عراق نیوز در حساب کاربری خود در ایکس از بازگشت استیون فاگین به عنوان کاردار جدید سفارت آمریکا در عراق خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، استیون فاگین، قرار است برای مدیریت هیئت نمایندگی آمریکا در عراق به بغداد بازگردد و انتظار می‌ رود روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری آمریکایی محور اصلی نقش او باشد. .

فاگین پیش از بازگشت، با شورای بازرگانی آمریکا در عراق، از جمله استیو لوتس، معاون رئیس جمهور و مدیران شرکت‌ های جنرال الکتریک ورنووا، بی‌پی و بیکر هیوز، دیدار کرد.

وی پیش از این به عنوان معاون رئیس هیئت نمایندگی در سفارت آمریکا در بغداد خدمت می‌ کرد و جانشین جاشوا هریس خواهد شد که دوره تصدی‌ اش به عنوان کاردار در حال پایان است.

کد مطلب 6935714

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