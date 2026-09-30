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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶

فرماندار دشتی: سیاست‌گذاری آینده شهرستان در گرو نتایج سرشماری است

فرماندار دشتی: سیاست‌گذاری آینده شهرستان در گرو نتایج سرشماری است

بوشهر- فرماندار دشتی با تأکید بر اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: اطلاعات به‌دست‌آمده از این سرشماری مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آینده شهرستان در یک دهه پیش‌رو خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی چهارشنبه شب در نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان دشتی اظهار کرد: باید با آسیب‌شناسی سرشماری‌های ادوار گذشته، نقاط قوت و ضعف شناسایی و برای برگزاری دقیق و مطلوب سرشماری پیش‌رو برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: آینده ۱۰ ساله شهرستان دشتی در گرو نتایج این سرشماری است و اطلاعات دقیق جمعیتی می‌تواند مبنای مناسبی برای برنامه‌ریزی و تخصیص منابع در حوزه‌های مختلف باشد و از این منظر این برنامه یکی مهم ترین برنامه های ملی سال جاری کشور خواهد بود.

فرماندار دشتی بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: تمامی ادارات باید در اجرای سرشماری مشارکت و همکاری لازم را داشته باشند و ظرفیت‌های خود را برای برگزاری مطلوب این طرح به کار گیرند.

مقاتلی با اشاره به اهمیت سرشماری در سطح کشور و شهرستان خاطرنشان کرد: انتظار داریم مردم شهرستان دشتی همانند طرح‌های گذشته با مأموران سرشماری همکاری لازم را داشته باشند تا اطلاعات جمعیتی با دقت و صحت بیشتری جمع‌آوری شود.

وی با تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات افراد گفت: اطلاعاتی که مردم در اختیار مأموران سرشماری قرار می‌دهند کاملاً محرمانه است و شهروندان اطمینان داشته باشند اطلاعات آنان صرفاً در چارچوب اهداف قانونی سرشماری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فرماندار دشتی همچنین از آمادگی شهرستان برای برگزاری سرشماری خبر داد و افزود: تمهیدات لازم در شهرستان در حال انجام است و فراخوان جذب نیرو نیز اعلام شده است که امیدواریم شاهد همکاری جمعی مناسبی در این زمینه نیز باشیم.

کد مطلب 6964097

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