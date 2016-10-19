۱۸۳ مامور سرشماری کار خود را در یزد آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار یزد عصر امروز در در دیدار با آمارگیران شهرستان یزد بر لزوم محرمانه ماندن اطلاعات مردم تاکید کرد و اظهار داشت: ماموران سرشماری باید همه تلاش خود را برای محرمانه ماندن اطلاعات مردم به کار گیرند.

مصطفی سالاری همچنین بر لزوم دقت در ثبت اطلاعات آماری تاکید کرد و افزود: این آمار و اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است و مبنای برنامه ریزی های آینده به شمار می رود.

وی تاکید کرد: اطلاعات نادرست و مخدوش کاربردی نخواهد داشت بنابراین آمارگیران باید همه تمرکز خود را برای جمع آوری و ثبت اطلاعات صحیح به کار گیرند.

سالاری با بیان اینکه ۸۰۰ نفر برای انجام کار سرشماری در یزد ثبت نام کردند، افزود: از میان این تعداد ۱۸۳ نفر انتخاب شدند و افراد انتخاب شده از بهترین آمارگیران به شمار می روند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌های کمیته تبلیغات سرشماری شهرستان یزد تقدیر کرد و اظهار داشت: مشارکت ۴۰ درصدی مردم شهرستان یزد در سرشماری اینترنتی مرهون اطلاع رسانی های کمیته تبلیغات است.

سالاری از مردم نیز خواست: تا نهایت همکاری را با ماموران آمارگیر داشته باشند و این یقین بدانند که اطلاعات آنها محرمانه حفظ خواهد شد.