حضور میدانی مرزبانان هنگ مرزی تایباد در حریق گمرک اسلام قلعه

سردار مجید شجاع، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه افغانستان، مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با اقدام به موقع و سرعت عمل بالا با هماهنگی با همتایان خود در کشور مقابل، عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با بیان اینکه مدیریت صحنه در حادثه آتش سوزی مهمترین اصل در به وجود آمدن یک بحران است، تصریح کرد: با هماهنگی به عمل آمده با مرزبانان کشور افغانستان و همچنین تجربه قبلی نسبت به تخلیه کامیون های مستقر در اسلام قلعه به داخل مرز ایران و گمرک دوغارون اقدام و با استفاده از ظرفیت و اعزام آتش نشانان کشورمان با عملیات ترکیبی، حریق پس از حدود یک ساعت مهار و از خسارت احتمالی بیشتر جلوگیری شد.

گفتنی است؛ برابر اعلام آتش نشانان کشورمان و همچنین تعدادی از رانندگان خودروهای ترانزیتی، تعداد ۱۸ تا ۲۰ دستگاه تریلی دچار حریق شده و خوشبختانه این حادثه مصدومیت جانی در پی نداشته است.