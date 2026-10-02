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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

حریق مسافرخانه در خیابان آیت‌الله بهجت مشهد مهار شد 

حریق مسافرخانه در خیابان آیت‌الله بهجت مشهد مهار شد 

مشهد- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: حریق یک مسافرخانه واقع در خیابان آیت‌الله بهجت مشهد با حضور سریع تیم‌های امدادی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد امیر حسامی اظهار کرد: حریق در طبقه چهارم یک مسافرخانه واقع در خیابان آیت‌الله بهجت ۱۰، با حضور سریع تیم‌های امدادی مهار شد و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بیان کرد: این حادثه امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۱، ۴۶ و ۴۴ در محل حادثه حاضر شدند.

وی ا فزود: آتش‌نشانان با سرعت عمل و مدیریت صحیح، موفق شدند حریق را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار کرده و از گسترش آن به سایر طبقات و اتاق‌های مجاور جلوگیری کنند.

حسامی گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدوم یا محبوسی در پی نداشت و عملیات اطفا و ایمن‌سازی با موفقیت کامل به پایان رسید، علت حادثه نیز در دست بررسی است.

کد مطلب 6965558

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